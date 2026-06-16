La decisión de último momento de Antonela Roccuzzo que llamó la atención antes del debut de Messi

antonela roccuzzo visita universal

Así, Antonela mostró cómo vive la previa al debut de La Scaloneta en el Mundial 2026 de manera distendida y en familia junto a sus hijos.

En los últimos días, Roccuzzo fue noticia al salir al cruce de un video viral de una mujer que se replicó en las redes que marcaba una serie de supuestos retoques estéticos que Messi se habría hecho en el rostro, algo que desmintió de manera contundente.

“¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía jaja”, contestó la rosarina vía Instagram desmintiendo lo expuesto en el video. Y agregó contundente: “Y lo de los dientes se llama Invisalign”.

Las fotos de Antonela Roccuzzo recorriendo las atracciones del Epic Universe.

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La reacción de Moria Casán ante la furia de Antonela Roccuzzo por el video viral sobre Messi

Moria Casán analizó a su estilo el video viral de una mujer donde explicaba los supuestos retoques estéticos de Messi en la cara que enfureció a Antonela Roccuzzo.

La One se refirió al escándalo instalado en las redes que involucró al capitán de la Selección Argentina y la firme respuesta de su mujer, dando su particuar visión del tema.

“No sé si se hizo pero el corte de pelo que tenía y la barba lo favorece mucho. Alguna coquetería tendrá tal vez, es una acomodo de fotos muchas veces, el Photoshop, alguna cosita. Lo que tiene es muy linda sonrisa", comenzó la conductora de La mañana con Moria (El Trece).

Y agregó picante a su estilo: "Antonela saltó porque si la agarran a ella también le van a encontrar unas cuantas cositas".

"Entonces mamita, antes que la agarren a ella salta con la del marido. Vamos a mostrar una fotito de Antonela de antes y de ahora”, sentenció", continuó filosa la conductora.

"Si esta gente con el billete que tiene... Todo el mundo tiene una mejor estética. Ahora con los tutoriales que hay y con un simple makeup no hay manera de no estar bien. En el mundo pantalla todo es imagen", concluyó la diva.