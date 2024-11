Cachete Sierra presentó su renuncia al Cantando 2024: los motivos

“Hoy venimos a decir gracias y hasta acá hemos el llegado con el equipo. Más que nada por un tema ya de tiempos y de compromisos. Y después súmale esto que pasó de que por qué uno vino significa que no le importa el programa”, comenzó diciendo.

Y es que durante la sentencia todos contra todos el día viernes, muchos de sus compañeros le dieron su voto por no haberse presentado a la grabación.

“Yo ese día no vine y la vi a compañera, a mi coach, y la verdad que no lo merecíamos desde ese lado. Sí el puntaje había sido malo, pero la realidad es que si seguimos era por una gala más, y ya que estamos en el teléfono, y está en juego en laburo de otros, la decisión es decir adiós hoy”, siguió.

A su vez, remarcó: “Yo no pude estar, siempre estoy en los programas grabados pero después tengo que conducir mi programa y eso está hablado desde el día uno. Me sorprendió el horario, entiendo que no lo van a cambiar por mi, y yo me banco cualquiera, pero cuando las chicas la pasan mal tampoco me gusta”.

“Cuesta hablar porque es un laburo muy lindo, a mí me tratan muy bien, gracias a todos, realmente la paso muy bien, sabía que por tiempos esto iba a suceder y viendo las circunstancias decidimos decir hasta acá, con dolor, porque la pasamos bien”, expresó entre lágrimas.

El picante pase de factura de Josefina Pouso a Silvina Escudero en el Cantando 2024: "Me embola"

Este viernes en el Cantando 2024 (América) se vivió una noche picante porque los participantes fueron sometidos a una sentencia todos contra todos para definir a las primeras parejas sentenciadas de esta última ronda.

Durante las votaciones muchas parejas dejaron expuesto su descontento con otros participantes, y así fue el caso de Josefina Pouso, que le hizo un sorpresivo reproche a Silvina Escudero.

Luego de elegirla para darle su voto a la bailarina, Josefina dio sus motivos y deslizó: “Me molestaron los globos, las flores, y me embola que tenga guita para hacer todo eso. Nosotros una pobreza y ella te trae hasta el piano de cola…”

Y es que hasta el momento, Silvina Escudero viene haciendo grandes puestas en sus presentaciones del programa, e incluso confesó que ha llevado muebles de su casa al programa.

De todas formas, al momento de votar, la bailarina no fue rencorosa y eligió darle un punto para la sentencia a la pareja de Antonio Ríos por su alto puntaje.