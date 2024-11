Cantando 2024: el fuerte descargo de Cristian U tras las acusaciones de violencia de género en su contra

"Yo no lo dejo pasar, yo no me hago el pavo, pero fue solucionado puertas adentro", remarcó el ex Gran Hermano.

En el terrible audio que se filtró, la expareja se acusaba mutuamente de golpes. "¿Te he levantado la mano? Sí, hija de mil p... Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo. Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mierda", se le escuchaba decir a Cristian en el mensaje de voz.

"Fue hace dos años. Después de eso hicimos una relación de amistad que está bárbara. Ella hace veinte días me vino a ver al Cantando. Llegó de Uruguay y se quedó en mi casa", contó el ex GH.

Luego, la conductora Florencia Peña expresó: "El punto es el siguiente. Obviamente que está bueno que lo aclares. Nunca está bueno escuchar que un hombre, por más que una mujer lo incite o sea violenta, responda con un golpe, está bueno que te hayas dado cuenta de que no te puede volver a pasar nunca más".

"Es muy importante, en representación de las mujeres que estamos acá y del otro lado, que entiendas que la violencia nunca puede ser un camino y menos de un hombre a una mujer. No porque una mujer no pueda ser violenta con un hombre, porque también una mujer puede ser violenta, pero la fuerza...", siguió Peña.

Ahí, Cristian sostuvo polémico: "Hasta que del otro lado pueden sacar un cuchillo... la violencia, no. Ni del hombre a la mujer, ni de la mujer al hombre".

Acto seguido, la presentadora continuó: "Cuando se filtra un audio de estas características, y no solo tiene que ver con vos, lo digo en general, a nosotras se nos prenden las alertas porque de esto estamos hablando cuando decimos 'nunca más'. Nunca más es que un hombre le pegue a una mujer, nunca más que un hombre mate una mujer. Queremos en eso sentar posición. Y cuando algo se filtra en los medios tenemos las mujeres que hablar de esto. Para que esto ni se convierta en algo 'no, total todas las parejas se pegan'. Claro que hay relaciones tóxicas, pero sí se filtra tenemos que poder hablar de esto".

También subrayó: "Yo te lo digo por experiencia, siempre cuando aparece alguna situación en la que uno está involucrado, lo mejor que uno puede hacer es dar la cara, explicarlo, y hablar de eso. Nunca esconderse".

"¿Explicárselo a quién? Si a la persona que yo se lo tenía que explicar... se lo tengo que explicar a personas que te van a mirar y te van a decir 'sí, dale", le respondió Cristian U.

Más adelante, el jurado Marcelo Polino le preguntó: "Y vos que decís que tenés una buena relación con tu ex, que durmió en tu casa, ¿no le pediste que haga un pequeño descargo en las redes sociales? Porque ella está con silencio total y eso da que pensar".

"Hizo un descargo y lo pasaron en LAM. Hizo un descargo y lo dejó ahí. Hace dos años que nos perdonamos y que nos ayudamos mutuamente en lo que necesitamos", le contestó el mediático.

El descargo de la exnovia de Cristian U tras denunciarlo por violencia de género: "Fue en..."

Este lunes, en LAM (América TV), la expareja de Cristian U, Dahiana De Los Santos, hizo un fuerte descargo tras denunciar al ex Gran Hermano por violencia de género.

"Voy a hacer este video por única vez aclarando lo sucedido. Porque se están diciendo muchas cosas sin conocimiento. E sto sí sucedió, fue en el ámbito privado. Yo nunca hice una denuncia. Nunca quise contarlo. No es de mi interés estar en los medios, mucho menos por algo como esto que me afecta a mí a y a mi familia, sobre todo a mi hijo que es adolescente, tiene 14 años", comenzó diciendo Dahiana, quien salió cuatro años con el mediático.

"Yo se lo conté a mis amistades. Fer (Cristino) tenía ese audio, le pedí que no lo hiciera. No soy quién para decirle qué debe o no debe hacer. Él es grande. Está enojado, porque dice que yo no puedo permitir que suceda esto. Yo no voy a contar nada ahora. No voy a salir a mostrar nada", siguió.

"Lo que se está diciendo es que yo quiero tener una buena temporada con Fer Cristino, nada más lejos de eso. Si no, hubiese salido en su momento a contarlo", remarcó Dahiana.

"Salgo a aclarar esto porque me veo obligada. Hay personas que pueden contarlo, hay personas que no. Hay gente que quiere preservar su familia, sus hijos, como en este caso yo. A mí me afectó un montón", agregó.

El domingo, en Team Ubfal (América TV), en tanto, compartieron un audio de Cristian U que le mandó a De Los Santos donde reconoce la violencia: "¿Te he levantado la mano? Sí, hija de mil p... Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo. Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mierda".

"¿Yo lo soy (violento)? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mierda con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de pu... que le pegás a los tipos y no te bancás el vuelto. ¿Vos quién carajo sos para pegarle a un tipo? Basura, basura, mierda", decía en otra parte el mensaje de voz.