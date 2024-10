Callejero Fino habló de su pasado en Bake Off Famosos y contó qué lo sacó de la delincuencia

"Esto representa mucho. Fue un momento bisagra de mi carrera. Nunca imaginé que iba a pisar ese escenario. Yo estuve con arresto domiciliario y anunciamos el Luna Park el día que me sacaron la pulsera", señaló Callejero Fino ante el jurado al mostrar sus cupcakes de cacao, rellenos de chocolate y café, con figuras de pasta comestible.

Maru Botana quiso saber más de la vida del cantante, por lo que lo indagó acerca de los motivos de su encarcelamiento. "No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar, y en situaciones en las que no tenía que estar", le dijo Callejero a Maru.

En 2022, el músico que saltó a la popularidad masiva en este 2022 con el éxito Tu turrito, estuvo como invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe) y habló del tema.

Sobre lo que haría si pudiese hablar con él mismo cuando tuvo problemas con la ley, dijo: "Lo agarro del cuello y me lo llevo porque no podría hablar con ese pibe. Le diría que vaya a dormir a casa con mamá y con su hermana. Que haga caso. Ese día iba a patalear pero después me lo va a agradecer. Estaba demasiado metido en las drogas y salí haciendo música, es la mejor manera posible", sentenció en ese momento.

La insólita pregunta que hizo Karina Jelinek en la cocina de Bake Off Famosos: "¿Cómo se prendía...?"

Este lunes comenzó el reality de pastelería Bake Off Famosos, Telefe, con la conducción de Wanda Nara y una de sus participantes, Karina Jelinek, se destacó por tener algunas limitaciones en la cocina.

Ni bien se ubicaron los concursantes en sus respectivas islas para cocinar, Jelinek le consultó a Damián de Santo, su compañero de al lado: "Damián, ¿cómo se prendía el horno?".

"Con el on", le respondió el actor. "Ah, ¿también te tengo que poner la temperatura? ¿Querés que cocine con vos también?", le dijo De Santo mientras la ayudaba con el horno. "Bueno", le dijo Karina con un tono inocente.

"No es lo mío hacer postres", aseguró la modelo durante su entrevista individual. Y agregó sin vueltas: "Esto es Harvard del postre".

Además, Jelinek volvió a pedirle ayuda a su compañero y le preguntó: "¿Dónde está el ganache?". "Acá tenés chocolate", le señaló Damián. "¿El ganache?", volvió a preguntarle la mediática. "Lo tenés que armar vos", le indicó.