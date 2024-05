Camila de Cuestión de peso quiere irse del reality y explicó el doloroso motivo

“Camila nos tiró una bomba, porque no lo había hablado con nadie. Después de todo lo que vivimos y escuchamos, del pensamiento de esta mañana que compartiste… ¿Qué es lo que dijiste?”, le consultó el conductor a Camila.

“Que quiero tirar la toalla”, admitió Camila visiblemente angustiada y hasta confundida. “¿Quiero o querías? Si es quiero, es quiero. Vos tenés que ser honesta con vos misma”, le repreguntó Masaccessi para que Deniz se explaye.

Fue allí cuando la participante se corrigió y afirmó: “No, no, quería”, confirmando que a pesar de todo decidió seguir adelante: “Ver la historia de Jenni. Y es simplemente lo mismo que yo. Hoy, sinceramente, llegué casi llorando. Ella (Victoria) fue la primera que me escuchó”, explicó sobre por qué finalmente decidió quedarse.

En ese momento, Victoria confió como le dio aliento a Camila para que siga adelante. “Me dijo que quería dejar todo, que quería abandonar. Que ya estaba cansada, que ya no podía más, que no aguantaba más. Y yo le dije que no, que no lo haga ni loca, que no tire la toalla, que aguante. Que esta era una oportunidad única, que no la puede desaprovechar. Y que lo está haciendo por ella principalmente”, sintetizó empática.

Camila Deniz confesó su amor por un participante de Cuestión de Peso: "Me hace sentir mariposas"

El miércoles pasado en Cuestión de Peso (El Trece), la hermana de Thiago Medina, Camila Deniz, abrió su corazón y se animó a revelar frente a todos sus sentimientos por un compañero de programa.

En medio del programa, el conductor Mario Massaccesi abordó a la influencer sobre este tema y revelaron un clip de ella hablando sobre su acercamiento con Marcelo "El chico Play".

Camila Deniz enamorada

“Vengo con un compañero de viaje todas las mañanas y nos vamos casi juntos también. Me siento acompañada, pero me pasa algo más que eso. Me pregunta, che, Cami, ¿llegaste? ¿Llegaste bien? Es un caballero, tiene una cara hermosa y los ojos que le brillan", expresó Camila.

Y finalizó: "No se que me está atrapando pero siento maripositas en el estómago". Una vez de vuelta al estudio, Marcelo pasó al frente para afrontar esta situación y confesó que el amor recíproco.