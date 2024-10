Camila de Cuestión de Peso sorprendió con su opinión sobre en la separación de Pampita

El conductor quedó mudo porque -hasta donde sabía- Camila estaba en pareja una chica del programa, Gabriela Natali Atamián, más conocida como “Natee”.

"Pero, ¿qué va a decir Natee?", dijo Mario. "No importa, no pasa nada...", exclamó la hermana de Thiago Medina.

"Igual, me sopló un pajarito que voló. Parece que se terminó. Pero, ¿qué pasó con Pampita?", sumó el periodista. "Ay, pobre Pampita, le metieron los cuernos. Pampita, te entiendo, lo comprendo, yo también pasé los mismo", retrucó Camila.

"¿Vos también pasaste por eso? Todas fuimos una Pampita alguna vez, podés decir", advirtió Mario. "Yo soy una Pampota", remató la participante, que no quiso dar detalles de su presente sentimental.

Embed

Las lágrimas de Camila, la hermana de Thiago Medina, al contar el drama que vive su padre

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, abrió su corazón en Cuestión de Peso y contó detalles del duro momento que atraviesa su padre.

La hermana de Thiago Medina reveló que pensó en dejar el programa para poder estar con su padre. "Hace como dos semanas que no la veo a mi viejo. Cayó otra vez en cama y no puede caminar. Nadie lo sabe porque no lo conté. Y yo estoy acá... Yo no conté porque no lo podía contar. Pero mi papá cayó otra vez. Lo único que le puedo hacer es mandarle plata. Me retumba mucho en la cabeza la idea de dejar y seguir mi vida con más que 20 kilos”, afirmó.

“Pero si a mi papá le llega a pasar algo, voy a quedar con la culpa de no poder ayudarlo en el momento que él me pedía, quizá, ¿no? Y dije ‘no, el domingo me voy a ir a la casa de mi papá porque lo quiero ver y lo extraño’”, agregó.

Embed

Camila comentó que el duro presente de su padre le afecta muchísimo. "Hoy me agarró como un ataque. Hoy estuve con la psicóloga, hablé de mi mamá y de mi papá. Como lo dije ahí, mi papá cayó otra vez en cama. El domingo me llamó diciéndome ‘hija, mirá, no tengo esto’. Y, a veces, yo tampoco tengo. Le doy lo que tengo y yo viajo, yo voy y vengo. Y todo lo que hago es porque lo amo y yo sé que algún día no lo voy a tener más”, confesó.

Pese a todo, la hermana de Thiago destacó que seguirá adelante en el programa. "Y, justamente, hoy hablaba con la psicóloga que tengo miedo. Mi papá tiene una enfermedad que es que la diabetes lo está matando y lo está consumiendo. Y nada, antes de ayer me llamó y me dijo ‘hija, no sé qué va a pasar conmigo, pero no quiero que te desenfoques’", sentenció.