Camila Deniz confesó su amor por un participante de Cuestión de Peso: "Me hace sentir mariposas"

“Vengo con un compañero de viaje todas las mañanas y nos vamos casi juntos también. Me siento acompañada, pero me pasa algo más que eso. Me pregunta, che, Cami, ¿llegaste? ¿Llegaste bien? Es un caballero, tiene una cara hermosa y los ojos que le brillan", expresó Camila.

Y finalizó: "No se que me está atrapando pero siento maripositas en el estómago". Una vez de vuelta al estudio, Marcelo pasó al frente para afrontar esta situación y confesó que el amor recíproco.

Camila Deniz se quebró al escuchar el mensaje de su papá enfermo en Cuestión de Peso

La hermana de Thiago Medina, Camila Deniz, se quebró este martes al escuchar el emotivo mensaje que le dedicó su papá en el reality Cuestión de Peso (El Trece).

“Lo único en la mente que tenía es a mi viejo, porque lo tengo en cama. Estoy preocupada por él y yo le decía ‘papá, ya no quiero seguir en el programa, quiero estar con vos’. Y él me contestaba ‘es tu oportunidad, sos vos ahora, te tocó a vos’, me decía”, reveló enfrente del conductor Mario Massaccesi.

Inmediatamente, el presentador la puso en comunicación con su papá, José. “¡Ahí está! Mirá cómo te cambia la cara. Hola José, ¿cómo te va? ¿Qué hay en palabras para Camila?”, le pidió Massaccesi.

”Buenas tardes, que siga adelante. Porque me manifestó, en una de estas oportunidades que ha venido acá a casa los fines de semana, que quería tirar la toalla para dedicarse a mí, pero yo le dije que no se preocupe por lo que estoy padeciendo, que es una diabetes con retención de líquido, problemas en las riñones y estoy casi inválido”, respondió José.

“Y cómo te cuida Camila, ¿eh? Cómo está pendiente de vos todo el tiempo”, le contestó el conductor. “Sí, ahora la siento más que nunca. En el momento que más necesito, está. Está presente en todo momento”, aseguró José, y Camila, al escuchar esas palabras, rompió en llanto.

“Camila está acá porque quiere priorizarse ella, o sea, está pendiente de vos porque sos su papá y porque la necesitás, pero ahora ella también dice ‘yo valgo, yo me priorizo, yo quiero hacer algo por mí'”, remarcó Massaccesi.

“Sí, obviamente que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo sé lo que es el sobrepeso porque lo he tenido y sé lo que se sufre, la paspadura, los pies, el andar, el agitarse”, agregó el papá de Camila.