Camila Deniz sufrió una fuerte lesión y peligra su continuidad en Cuestión de Peso

Acto seguido, mostraron a Camila en la clínica y la misma relató que le sucedió. "Estábamos haciendo gimnasia, bailando, y estaba bailando con Joni. Estábamos haciendo un movimiento y escuché el 'crack'”, explicó mientras señalaba su rodilla.

Camila Deniz lesión

A continuación, el médico le comentó a la participante que la darían una inyección para disminuir el dolor y luego le harían los estudios correspondientes.

“Me dolía mucho esta mañana, no podía ni pisar. Ahora me siento un poco mejor, me cuesta pisar pero estoy un poco mejor. Creo que fue un montón de cosas. Nervios, ansiedad por la balanza, estaba preocupada y se me enfrió el cuerpo. Cuando llegué a casa y me bañé y ya estaba ahí que no podía caminar”, cerró Camila en dialogo con el conductor.

Camila Deniz confesó su amor por un participante de Cuestión de Peso: "Me hace sentir mariposas"

Este miércoles en Cuestión de Peso (El Trece), la hermana de Thiago Medina, Camila Deniz, abrió su corazón y se animó a revelar frente a todos sus sentimientos por un compañero de programa.

En medio del programa, el conductor Mario Massaccesi abordó a la influencer sobre este tema y revelaron un clip de ella hablando sobre su acercamiento con Marcelo "El chico Play".

“Vengo con un compañero de viaje todas las mañanas y nos vamos casi juntos también. Me siento acompañada, pero me pasa algo más que eso. Me pregunta, che, Cami, ¿llegaste? ¿Llegaste bien? Es un caballero, tiene una cara hermosa y los ojos que le brillan", expresó Camila.

Y finalizó: "No se que me está atrapando pero siento maripositas en el estómago". Una vez de vuelta al estudio, Marcelo pasó al frente para afrontar esta situación y confesó que el amor recíproco.