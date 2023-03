Camila, la hermana de Julieta de Gran Hermano 2022, fulminó al papá de Nacho: "¡Está jugando!"

Camila mencionó que hubo una situación en particular que no le gustó de parte del papá de Nacho. "Con Juli era bueno todo el tiempo, le decía elogios, era un amor todo el tiempo. Adentro lo sentía natural, pero afuera vi cosas que no me gustaron", sostuvo.

Embed

La joven indicó que Rodolfo quería perjudicar a su hermana. "A Juli le gritaron y él para desestabilizarla quería contarle. Y ellos saben lo que genera un grito ahí adentro", añadió.

Al finalizar, Camila reveló quién piensa que va a ganar el reality de Telefe. "A la final creo que van a llegar Juli y Marcos. Y va a ganar Marcos, aunque yo quiero que gane Juli", concluyó.

Internaron de urgencia a Cata, ex participante de Gran Hermano 2022 y hay preocupación: "Se va"

En diciembre, María Laura Álvarez, más conocida como "Cata" de Gran Hermano 2022, fue eliminada del reality, con el 52,80% de los votos, mientras que Daniela Celis quedó segunda con el 47,20% de los votos.

En las últimas horas, la ex GH preocupó a sus seguidores porque contó que tuvo que ser internada de urgencia debido a que estaba con fuertes dolores en el cuerpo.

cata.jpg

La Cata compartió una imagen en la cama de un centro médico, mientras recibía suero. “El dolor se va con una sonrisa, con un poco de suero”, escribió en dicha publicación.

Finalmente, la ex GH reveló que tiene que ser operada porque tiene cálculos en la vesícula. "Estuvo internada porque tenía cólicos muy fuertes", precisó su pareja, Soledad, a PrimiciasYa.