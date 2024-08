Camila Lattanzio aseguró que está dispuesta a ir la Justicia con Coti Romero tras las acusaciones de robo

“Ahora me dicen mechera, de todo. Está todo bien Coti, tu ropa y vos, son re crotas, de pedo una vez te use un top. Soy mechera, boluda, todo inventa, la historia que ella cuenta si le prestas atención van cambiando”, aseguró en el programa de streaming Oveja Negra (Avanza).

Por otro lado, se mostró dispuesta a llevar la situación a la justicia y explicó: “Ella se cree que como tiene seguidores es superior y a mí me da miedo, pero miedo no tengo y más funada de lo que estoy no voy a estar, así que si ella me dice que me mete una denuncia, la espero".

“La única que difamó cosas que no son, es ella. Mi familia no me deja hacerle la denuncia porque no quiero más quilombo de lo que es, pero bueno, el día que me quiera meter una denuncia y tengamos que ir a la ley, yo tengo las pruebas de que me difamó. Lo arreglamos en la justicia", sentenció.

Coti Romero sorprendió a todos al revelar si apoya a Javier Milei con una contundente frase

Cuando el gobierno de Javier Milei lleva ocho meses en funciones, la ex GH Coti Romero dio su punto de vista sobre la actual gestión y la política en general, no sin generar controversia entre sus seguidores.

De visita en el espacio que conduce Alex Caniggia en Carajo Stream, quien declaró en más de una oportunidad su ferviente apoyo a la gestión libertaria, fue precisamente el hijo de Mariana Nannis quien quiso saber su opinión sobre tan comprometido tema.

“¿Sos 'kuka'?” preguntó Caniggia de entrada para saber si la correntina era partidaria del kirchnerismo. Pero ante el desconocimiento del término de Romero, quien quedó desconcertada con la consulta, el hermano de Charlotte reformuló la pregunta en “¿Sos de izquierda o de derecha?”.

“Me chupa un huevo la política, no entiendo nada”, reaccionó entonces Coti casi instintivamente, lo que hizo que Alex fuera al hueso y le consultase: “Pero pará, ¿lo bancás a Milei?”.

Fue allí que la correntina se sinceró al admitir: “Me cae re bien, sé que está re loco, pero prefiero un loco que unos chorros”. Claro que bastaron unos pocos minutos para que estas declaraciones se viralizasen en las redes y generasen reacciones de todo tipo.

“Qué habla esta, que vive de canje al igual que todos los famosos”, “Y esta gente vota”, “Esta gente vota bolu..., increíble”, “Es la mina más vacía del mundo”, “Con razón siempre te banqué, Coti”, “Constanza te amo”, fueron algunos de los muchos comentarios que pudieron leerse en X.