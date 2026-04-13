Preocupación por Luis Brandoni: fue internado tras una caída y crece la incertidumbre
El actor Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado en el Sanatorio Güemes. Los detalles.
13 abr 2026, 15:43
Este lunes, en Intrusos (América TV), Daniel Ambrosino informó que Luis Brandoni sufrió un golpe en la cabeza tras una caída y está internado. La noticia generó preocupación en el mundo del espectáculo, especialmente porque el actor se encontraba en plena temporada teatral.
"Carlos Rottemberg, que además es productor de Quién es quién, la obra que hace Luis Brandoni con Solita Silveyra, lo que me dice es: 'Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa'",relató Ambrosino.
El periodista agregó que las funciones ya estaban suspendidas por cuestiones de salud de Solita Silveyra y que ahora se suma la situación de Brandoni. "Antes ya se habían suspendido las funciones, acá me explica lo de Solita Silveyra, por eso desde el viernes está detenida la temporada. Se suma ahora lo de Brandoni, que exige unos días para su evaluación y recuperación en el sanatorio. O sea, Luis Brandoni está internado. Le pregunté precisamente si había sufrido un ACV, que es la la primera información que se empezó a dar. 'No es un ACV', me contesta", explicó.
La aclaración fue contundente: no se trató de un accidente cerebrovascular, sino de un hematoma producto del golpe. "'Estuve con él', me dice Carlitos Rottemberg. Estuvo con Beto en el sanatorio, está en el Sanatorio Güemes, y hay que controlarlo, sigue internado por lo menos hasta la absorción del hematoma'", detalló Ambrosino.
Por el momento, Brandoni continúa bajo observación médica en el Sanatorio Güemes, mientras se espera su evolución. La producción de la obra y sus colegas acompañan de cerca su recuperación, con la esperanza de que pronto pueda retomar la actividad teatral.
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Qué le pasó a Soledad Silveyra
El estado de salud de Soledad Silveyra generó inquietud durante el fin de semana, luego de que se confirmara la suspensión de las funciones de Quién es quién, la obra que comparte con Luis Brandoni en la avenida Corrientes.
La medida se tomó por una dolencia que obligó a la actriz a frenar su actividad de manera preventiva, justo en medio del éxito que venía cosechando la comedia.
En diálogo con Teleshow, el productor Carlos Rottemberg llevó tranquilidad y explicó: “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”.
Rottemberg también aclaró que no se trata de un cuadro grave y subrayó: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. Aunque no se dieron detalles sobre la dolencia, el entorno de la actriz insistió en que la decisión fue preventiva y que su evolución es favorable.