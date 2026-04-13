Preocupación por Luis Brandoni: fue internado tras una caída y crece la incertidumbre

Por el momento, Brandoni continúa bajo observación médica en el Sanatorio Güemes, mientras se espera su evolución. La producción de la obra y sus colegas acompañan de cerca su recuperación, con la esperanza de que pronto pueda retomar la actividad teatral.

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Qué le pasó a Soledad Silveyra

El estado de salud de Soledad Silveyra generó inquietud durante el fin de semana, luego de que se confirmara la suspensión de las funciones de Quién es quién, la obra que comparte con Luis Brandoni en la avenida Corrientes.

La medida se tomó por una dolencia que obligó a la actriz a frenar su actividad de manera preventiva, justo en medio del éxito que venía cosechando la comedia.

En diálogo con Teleshow, el productor Carlos Rottemberg llevó tranquilidad y explicó: “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”.

Rottemberg también aclaró que no se trata de un cuadro grave y subrayó: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. Aunque no se dieron detalles sobre la dolencia, el entorno de la actriz insistió en que la decisión fue preventiva y que su evolución es favorable.