Cinthia Fernández se defendió de las críticas por su intervención en el caso Ángel: "Qué están haciendo ellos"

Tras la conmoción por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años, Cinthia Fernández decidió acompañar a su pareja Roberto Castillo, abogado de la familia paterna, y hacerse presente en la causa, expresando públicamente su mirada.
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Cinthia Fernández defendió su lugar en el caso de Ángel López, acompañando a su pareja Roberto Castillo y respondiendo con firmeza a las críticas recibidas.
Tras la conmoción por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años, Cinthia Fernández decidió acompañar a su pareja Roberto Castillo, abogado de la familia paterna, y hacerse presente en la causa, expresando públicamente su mirada.
Lejos de responder con enojo a quienes la acusan de “buscar prensa”, la panelista eligió un tono sereno para explicar su postura en Intrusos. “La crítica es lo que menos me puse a observar estos días, vivir este caso para mí es muy fuerte”, aseguró.
A quienes cuestionan un supuesto oportunismo, Fernández les respondió con claridad: “Se dio de una manera muy casera, en donde tanto Roberto como yo vimos las entrevistas del padre y de Lorena, que es su mamá del corazón y para mí su única mamá, y nos contactamos”.
La panelista también subrayó el impacto personal que le genera la causa: “Vivirlo como mamá y como estudiante de abogacía para mí es muy importante y ni me detuve a ver si tenía críticas”.
“Yo busco darle visibilidad a un caso que nos atravesó a todos y poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer Justicia. No tengo las herramientas ni técnicas, ni jurídicas pero ayudo desde la comunicación. Quiero saber qué están haciendo los que me critican cuando ven casos así”, reflexionó.
Por último, se mostró firme en su decisión de continuar: “No me importa nada, no voy a hacer ni dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo, que se vayan a terapia, pero yo voy a seguir haciendo mi trabajo. No me afecta en nada porque estoy muy plena”.
En las últimas horas, Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras involucrarse en el caso de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia en medio de sospechas de violencia intrafamiliar ejercida por su madre.
La presencia de la panelista en redes sociales, donde se mostró junto a su pareja Roberto Castillo, abogado del padre del menor, generó un fuerte debate público. Su exposición fue inmediata blanco de críticas y abrió un intenso intercambio de opiniones entre usuarios y colegas.
El tema llegó este martes a Puro Show (El Trece), donde se analizó el papel que Fernández está desempeñando en una causa de gran sensibilidad. Matías Vázquez fue quien planteó la discusión: “Castillo tomó el caso y apareció en escena Cinthia Fernández. Y se armó un revuelo mediático porque muchos dicen que Cinthia Fernández aparece bajo qué título. ¿Bajo una abogada sin título o bajo una mujer que quiere hacer show con lo que fue esta tragedia?”.
Pampito también intervino, subrayando el efecto de su participación: “Genera revuelo en un caso que ya está mediatizado, que ya tomó luz, que ya hay un montón de colegas periodistas que saben de la materia y que lo están visibilizando”.
La crítica más dura llegó de la mano de Nancy Duré, quien apuntó directamente contra el contenido que Fernández compartió en sus redes. En particular, cuestionó una imagen creada con inteligencia artificial en la que se veía a Ángel junto a Lucio Dupuy, otro niño fallecido en circunstancias similares, lo que desató aún más el escándalo.