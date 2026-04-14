Cinthia Fernández se defendió de las críticas por su intervención en el caso Ángel: "Qué están haciendo ellos"

“Yo busco darle visibilidad a un caso que nos atravesó a todos y poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer Justicia. No tengo las herramientas ni técnicas, ni jurídicas pero ayudo desde la comunicación. Quiero saber qué están haciendo los que me critican cuando ven casos así”, reflexionó.

Por último, se mostró firme en su decisión de continuar: “No me importa nada, no voy a hacer ni dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo, que se vayan a terapia, pero yo voy a seguir haciendo mi trabajo. No me afecta en nada porque estoy muy plena”.

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Por qué se indignaron con Cinthia Fernández tras su exposición en el caso Ángel

En las últimas horas, Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras involucrarse en el caso de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia en medio de sospechas de violencia intrafamiliar ejercida por su madre.

La presencia de la panelista en redes sociales, donde se mostró junto a su pareja Roberto Castillo, abogado del padre del menor, generó un fuerte debate público. Su exposición fue inmediata blanco de críticas y abrió un intenso intercambio de opiniones entre usuarios y colegas.

El tema llegó este martes a Puro Show (El Trece), donde se analizó el papel que Fernández está desempeñando en una causa de gran sensibilidad. Matías Vázquez fue quien planteó la discusión: “Castillo tomó el caso y apareció en escena Cinthia Fernández. Y se armó un revuelo mediático porque muchos dicen que Cinthia Fernández aparece bajo qué título. ¿Bajo una abogada sin título o bajo una mujer que quiere hacer show con lo que fue esta tragedia?”.

Pampito también intervino, subrayando el efecto de su participación: “Genera revuelo en un caso que ya está mediatizado, que ya tomó luz, que ya hay un montón de colegas periodistas que saben de la materia y que lo están visibilizando”.

La crítica más dura llegó de la mano de Nancy Duré, quien apuntó directamente contra el contenido que Fernández compartió en sus redes. En particular, cuestionó una imagen creada con inteligencia artificial en la que se veía a Ángel junto a Lucio Dupuy, otro niño fallecido en circunstancias similares, lo que desató aún más el escándalo.