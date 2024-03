Camila Mayán recordó lo más cruel de su separación de Mac Allister: "Al mes..."

“La separación fue en persona, no por whatsapp o por teléfono. Soy dejada… Él se tenía que volver allá como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas, y me tuve que plantear qué hago… Yo estaba con el perro allá”, indicó.

En aquel momento, ella optó por viajar durante un mes para poner las cosas en orden y despedirse de sus amistades, pero todo resultó mucho más doloroso de lo que pudo soportar.

“Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático”, rememoró.

Luego contó cuál fue su punto de quiebre y cómo debió afrontar todo al mismo tiempo: “El momento que peor la pasé fue ahí porque estaba sola, igual no me arrepiento, pero era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste, pero no le podía ir a decir tipo ‘che, (Alexis) ¿me das un abrazo?’”.

Cuando su compañera le consultó cuándo se enteró Cami sobre la convivencia entre Mac Allister y su examiga Ailén Coba, ella dijo: “El segundo fin de semana, una semana que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes de separarme, me llega un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa con mi perra y mis cosas”.

camila mayan.jpg

La reflexión de Camila Mayan que deja en evidencia que no perdona la gran traición de Alexis Mac Allister

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, Camila Mayan habló como nunca antes de la traición de Alexis Mac Allister con Ailén Cova.

“Fue un año difícil, tuve de todo. Fue una relación que se terminó y tuve que poner la cara y el cuerpo por lo que estaba pasando. No estaba acostumbrada a todo esto”, reflexionó.

Al ser consultada por su vínculo con Ailén, la influencer sostuvo: "Yo tenía relación con todos los que conocía a mi ex pareja, pero no quiero entrar en detalle. Lo tomo como algo que ya pasó".

Por último, Camila indicó que supo asimilar perfectamente que las cosas con Alexis no iban a cambiar. "Hay cosas que te demuestran que se terminan. No hay nada atrás de eso”, concluyó.