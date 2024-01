Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, se volvió viral con un increíble reclamo: el video

"Me acabo de dar cuenta de algo: yo, para sacarme las fotos en el espejo, que me saco siempre los looks, disloco todo”, dijo la joven en su cuenta en TikTok.

Embed

Y agregó con humor sobre las poses que realiza para las selfies: "Después, yo me quejo de que me duele la espalda, pero me la paso todos los días haciendo estos movimientos y no sé si está tan bueno para mi espalda y para mi cintura".

"O sea, ahora estoy parando grabándoles así, ¿por qué? Pero, bueno, el contenido es rey. Hoy me levanté toda dura, ya vieron que tuve que hacerles el outfit check. Bueno, tuve que sacar mil fotos en el espejo para poder mostrarles, espero que les haya gustado la que subí”, cerró Camila Mayan su divertida observación.

camila mayan 1.jpg

La reflexión de Camila Mayan que deja en evidencia que no perdona la gran traición de Alexis Mac Allister

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, Camila Mayan habló como nunca antes de la traición de Alexis Mac Allister con Ailén Cova.

“Fue un año difícil, tuve de todo. Fue una relación que se terminó y tuve que poner la cara y el cuerpo por lo que estaba pasando. No estaba acostumbrada a todo esto”, reflexionó.

Al ser consultada por su vínculo con Ailén, la influencer sostuvo: "Yo tenía relación con todos los que conocía a mi ex pareja, pero no quiero entrar en detalle. Lo tomo como algo que ya pasó".

Por último, Camila indicó que supo asimilar perfectamente que las cosas con Alexis no iban a cambiar. "Hay cosas que te demuestran que se terminan. No hay nada atrás de eso”, concluyó.