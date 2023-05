Cande Lecce reveló un detalle explosivo que compromete a Mauro Icardi: "Tiene una..."

Por su parte, Wanda admitía el fin de semana estar separada en un vivo de Instagram y a las pocas horas perreaba en una reconocida fiesta con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio.

Lo cierto es que Cande Lecce comenzó a publicar datos para demostrar que su versión es real. Después de postear un video en el que dio detalles de su encuentro la promotora habló con Virginia Gallardo y le compartió las capturas de los chats que mantuvo con el deportista.

La panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) mostró los chats privados en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece, junto con algunos audios de la protagonista de esta supuesta infidelidad.

“Un sábado a las 4 de la tarde, él le contesta una foto en el baño con un: ‘Qué bomba’, con fueguito y ojitos tapados. ‘Recién lo veo’, responde Candela. Y él le dice: ‘Debés tener muchos mensajes’. A lo que ella le dice: ‘Pero el tuyo me llamó mucho la atención’”, contó Lussich sobre el inicio de una charla entre Mauro y Cande en Instagram. Y Gallardo dijo que este contacto ocurrió en octubre, pero recién en enero de este año habrían empezado a mantener una relación virtual.

Según explicó la panelista, a partir de ese momento Cande y Mauro comenzaron a tener un ida y vuelta, pero recién se habrían conocido personalmente, siempre de acuerdo con el relato de Lecce, el sábado 26 de marzo, cuando él la habría ido a buscar a su ciudad para llevarla a un Apart Hotel en Puerto Madero.

Luego, al explicar las circunstancias en las que se dio el encuentro íntimo, Cande Lecce reveló un dato explosivo. “Él tiene una cadenita que nunca subió a ningún lado, porque no se la he visto, con los nombres de los cinco nenes. Eso no lo sabe nadie. No me expondría tanto ni en pedo si no fuera cierto. Lo que pasa es que el infiel siempre va a ser así. Yo pensé que estaba separado. Por cómo me la pintó. Él estaba súper nervioso, demasiado nervioso. Yo en algún momento pensé que se la estaba jugando por mí y me creí distinta. ¿Para qué? ¿Para que ahora haga todo esto? Realmente me sentí mal”, le dijo Cande a Gallardo.

“Él estaba re nervioso. Es más, te digo que en las manos no tiene tatuajes, solo en la mano izquierda tiene un anillo. ¿Qué más te puedo decir? El boxer que tenía era negro y en la zona de la solapita tampoco tiene tatuajes. En el resto del cuerpo sí. Él tenía una gorra azul, porque también habían dicho que yo había editado la foto y que era una que había subido Kennys (Palacios). ¡Mentira! En esa foto tiene la gorra negra. Quisieron ensuciarme de mil maneras”, cerró la promotora.

Cande Lecce

Mauro Icardi tomó una dura decisión con su supuesta amante, Cande Lecce, tras la filtración de los chats y las fotos

Después de que Wanda Nara se mostrara nuevamente muy cerca de L-Gante en la entrega de los premios Gardel a la música, justo cuando está furiosa con su marido tras la reciente aparición de Cande Lecce como supuesta nueva amante del futbolista, Mauro Icardi decidió cortar por lo sano con esa versión infundada, según él.

Es así que este miércoles desde Intrusos (América TV), el periodista Guido Zaffora contó en exclusiva que el futbolista del Galatasaray decidió llevar a Tribunales a la chica de Olavarría.

"Mauro Icardi le va a iniciar acciones legales a Cande Lecce. Ya está todo confirmado, ya están los abogados anoticiados. Icardi le va a iniciar acciones legales por el tema de inventar chats, de publicarlos y de las fotos trucadas", anunció Zaffora desde la pantalla de América TV.

En tanto, por esos minutos el marido de Wanda Nara, que estaba respondiendo consultas a través de sus Instagram Stories desde Turquía, cuando un usuario le escribió "Respondeme porfa!!! Iniciá acciones legales contra Lecce", Mauro Icardi confirmó los dichos del intruso al contestar contundente: "Sí, obvio, hace rato están iniciadas. Pronto, pero muyyy pronto... tendrán noticias".