Cande Ruggeri sigue enojada con su papá por haber filtrado su embarazo: "Era una decisión mía"

Este lunes, en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece), Cande contó los detalles de su embarazo y qué le dijo a su papá cuando contó la noticia.

Ante la consulta de que si ella pensaba contar la noticia ese día o terminó haciendolo por su papá, Cande arrojó: "¿No te diste cuenta todavía? Claramente no lo quería contar. No era una decisión solo mía, era también de mi pareja. Queríamos esperara los tres meses, pero el abuelo se nos adelantó".

"No lo saludé, fue muy gracioso. El viernes se veía que él estaba si lo decía o no lo decía. Dijo 'Voy a ser abuelo', después se arrepiente. Está muy contento, lo sabía hace más de un mes, lo entiendo, pero era una decisión mía", indicó antes de agregar: "No le dije feliz día, tengo un regalo que no se lo dí".

Cande Ruggeri y Oscar Ruggeri 1.jpg

Cande Ruggeri habló de la felicidad de su embarazo en LAM

Después del spoileo de su papá Oscar que no se aguantó y contó la buena nueva desde el programa en el que trabaja en la señal deportiva ESPN, anoche Cande Ruggeri confirmó la feliz noticia de su embarazo en una distendida charla con Ángel de Brito en LAM (América TV), donde reveló cómo fue la búsqueda junto a su pareja Nicolás Maccari.

“Estoy muy feliz. Quería contarlo ya, pero siempre te dicen que hay que esperar a los tres meses y, obviamente, que quería esperar eso”, fueron las primeras palabras de la futura mamá, que le agradeció en primer lugar al conductor de LAM que estaba al tanto del embarazo y respetó sus tiempos al guardarse la primicia.

Y cuando de Brito comentó que el ex futbolista les estropeó el enigmático planeado para este viernes, Cande Ruggeri se despachó entre risas asegurando "No, ni me hables porque me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez. No sé si voy a festejar el Día del Padre, a ese nivel estoy”.

En tanto, la modelo reveló que se siente súper bien y que no hablaron de nombres porque le faltan dos semanas para cumplir los 3 meses de gestación: “Todavía no tenemos el nombre. Esto es un flash porque yo me siento muy bien, estoy siguiendo con mi vida súper normal porque el médico me dijo que siga con todo lo que venía haciendo, y es muy raro porque como me siento tan bien, todavía no siento que estoy embarazada. El sexo tampoco lo sabemos porque estaba esperando a cumplir los 3 meses y faltan dos semanas para que se cumplan”.