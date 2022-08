Cande Tinelli habló de su distanciamiento con Guillermina Valdés y fue tajante

“Está todo bien con Guille. La mejor, ¿eh? La verdad es que nunca pasó nada”, agregó Cande. “Yo soy muy proteccionista de mi familia, pero no hay nada contra ella, nunca pasó nada malo. La mejor, la adoro”, agregó.

Al respecto, la novia de Coti fue contundente: “No me gusta seguir gente que además no está en mi círculo de vida. Soy muy impulsiva, pero después la volví a seguir y está todo bien”, explicó la diseñadora.

“Soy así, soy así. Salta la presión, una loca”, cerró Cande que reconoció que, tras la separación, Marcelo Tinelli “está muy bien y tranquilo así como está".

Fuerte escándalo entre Cande Tinelli y Guillermina Valdés: la decisión de la hija de Marcelo Tinelli

Tras nueve años de amor, en el mes de mayo Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés le pusieron punto final a su relación. Ahora, quien ha tomado una determinación con respecto al diálogo con la ex de Sebastián Ortega es Cande Tinelli, hija del conductor de Canta Conmigo Ahora.

La novia de Coti Sorokin habría querido cortar todo tipo de vínculo con la madre de su hermano menor, Lorenzo, y la dejó de seguir en todas sus redes sociales.

Fue la "detective de famosos" Juariu quien, al realizar una revisión de los seguidores de ambas mujeres descubrió lo impensado, ya no se seguían mutuamente.

“Cande dejó de seguir a Guillermina”, reveló la periodista especializada en las redes sociales de los famosos, sumando un emoji de una carita pensativa al posteo.

Hace unos días, circuló una versión de que Guillermina Valdés habría comenzado una nueva relación amorosa, a poco más de tres meses de hacer terminado su relación con el conductor de Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli.