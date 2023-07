Cansada de la guerra con Jorge Rial, Morena dejó un letal mensaje en sus redes sociales

Acto seguido, decidió dar la cara y a través de un video deslizó: "Me da risa que opinen y sigan opinando de mi vida, de mis relaciones, de mis no mis relaciones o de mis parentescos o no parentescos"

"¿Por qué no se buscan otro tema ustedes? Todo el día hablando y hablando", se preguntó molesta y sentenció: "Fíjense un poquito en sus vidas cada uno, con quien se acuestan, con quien se dejó de acostar o a quien se cogieron para llegar a estar donde están".

"Muchos tuvieron que trepar acostándose con alguien o entregando cosas que no tienen que entregar...", sugirió y finalmente cerró en tono irónico: "Bueno, nada, les mando un beso y buena vida".

Después de varios días, More Rial volvió a estar en el centro de la polémica en medio del reciente cruce entre el periodista Luis Ventura y su padre, Jorge Rial, donde el presidente de APTRA salió en defensa de ella.

Así las cosas, ahora Morena contó en un vivo en las redes sociales el puntual motivo por el que no puede hablar más de su padre y abuelo de su hijo.

En un video difundido por LAM desde Twitter, la hija de Jorge Rial se refirió a las advertencias que recibe de su parte: “No puedo hablar porque me callan. Después me chocan, me hacen cosas... Me calló la boca, pero... Así miren”, lanzó contundente More haciendo la señal de silencio con su mano.

"Fuera de lugar es si no fuese verdad. Todo lo que conté fue verdad y hay muchas cosas más que me callé para no ensuciar" agregó More, al tiempo que afirmó: "No, a mi no me paga nadie, no se hagan drama", les respondió a sus seguidores mediante un vivo de TikTok.