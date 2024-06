El plan de Furia de Gran Hermano para vengarse de los panelistas que están en su contra

“Hoy voy a ir a La Noche de los Ex, me voy a encontrar con el Chino y van a haber panelistas que saben que se la picaron conmigo. Necesito una cosa muy importante", comenzó diciendo a través de un audio en su chat difusión.

Y agregó: "Todos sabemos que hay gente que no resiste el archivo así que quiero, si es que se puede y ustedes saben...Recuerden que todos los que están sentados ahí son jugadores y yo tengo contenido para hablar de cada uno".

Acto seguido, instruyó a su fandom y preguntó: "¿Ustedes se animan a ver el archivo oculto de cada uno de esos? O sea buscar el pasado de cada panelista que esté ahí sentado, solamente de los que hablaron mal de mi. Les dejo laburo".

Por último, una vez realizado el pedido a sus fans, sorprendió al contar que esta polémica idea no fue solo de ella, sino que fue una sugerencia de su hermana mayor. "Coy me dijo que haga eso, no sé, ¿es así?", deslizó.

Gran Hermano: Furia enfrentó los rumores de romance con Santiago del Moro

En los últimos días en las redes sociales se hizo viral un video, donde se puede ver a Furia de Gran Hermano junto a Santiago del Moro en el estudio de Telefe. En la grabación se nota mucha confianza y complicidad entre ellos.

Esas imágenes dispararon rumores de romance entre la entrenadora de crossfit y el conductor. En pocos minutos, los seguidores de la estratega se encargaron de impulsar un shippeo entre ellos, al que bautizaron Furiago. "Furiago es real", escribió una furiosa en un posteo en Twitter, al cual Furia dio retuit.

Este viernes, Furia se encargó de desmentir el supuesto amorío con Santiago del Moro. La ex GH citó un tuit que contenía el video en cuestión y un comentario picante de una fan que dijo: "Le anotaba su número...", a lo que expresó su asombro: "¿Qué?".

Finalmente, la estratega aclaró por qué estaba tan cerca del escritorio que usa el conductor en cada gala. "Solo le marqué los jugadores que eliminamos", advirtió.