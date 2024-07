Cari Nara reveló que Andrés Nara fue violento con ella y hasta con la mamá de Wanda: "Ella lo denunció"

Cari Nara sobre Andrés Nara - Con lo verbal me arruinó - captura Intrusos.jpg

Y tras asegurar considerarse una palabra autorizada para hablar del hombre que fue parte de su vida durante casi una década, confió que con ella fue una persona violenta en diversas ocasiones. "Yo tengo un audio donde me dice que me va a mandar al hospital", contó la mujer dejando ver que era consciente de lo que hacía y decía. Así como también relató que llegó a hacerle cosas semejantes en público, sea "en un bar, caminando por la calle o en el auto".

"A mí me arruinó con lo verbal. Terminé en un psicólogo y en una psiquiatra", agregó contundente para dar cuenta de cuánto la afectó al tiempo que admitió que en ese momento no se daba cuenta lo que vivía, si bien como consecuencia de la enfermiza relación se le había caído el pelo y estaba toda brotada, según ella misma confió.

Cari Nara confirmó que Nora Colosimo denunció en su momento a Andrés Nara

Claro que el relato de Cari Nara en el programa que conduce Flor de la V sobre sus nada felices vivencias con Andrés Nara mientras eran pareja no quedaron allí, ya que agregó que la primera señal de su personalidad violenta que detectó fue cuando la empujó, si bien confesó que estuvo profundamente enamorada de él.

"Estábamos cenando en la casa de él. Estábamos terminando y cuando yo me levanté no sé por qué... le dije yo me voy... él se paró y me dijo 'vos no te vas a ningún lado'", agregó también Cari dejando expuesta la verdadera personalidad del exmarido de Nora Colosimo.

Y tras asegurar que Andrés Nara es un "controlador en todos los sentidos", deslizó filosa que "él cree que es importante, pero sólo es el papá de Wanda" y confirmó que se dedica a la venta de autos y lanchas.

A esa altura de su relato, Karina Iavícoli quiso saber por qué creía que sus hijas - Wanda y Zaira- cortaron toda relación con él. Fue allí cuando Cari Nara deslizó filosa que "pasaron cosas" que no están buenas. Y si bien intentó evadir el tema excusándose en no querer meterse en esa cuestión, terminó revelando que Andrés también fue violento con Nora Colosimo, precisamente la madre de sus hijas.

Tras ello, en diálogo con todo el panel de Intrusos, la ex novia de Andrés Nara sorprendió dando a entender que Nora se separó de Nara justamente por su personalidad violenta, así como reveló que en su momento Colosimo "lo denunció". "Tiene una denuncia de Nora en la policía de San Isidro", cerró contundente Cari ante el asombro de todo el piso del ciclo de América.