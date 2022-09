Carlos Nair vs. Zulemita Menem: duras acusaciones y la batalla por una herencia millonaria

“Me siento traicionado y defraudado” , dijo Carlitos, y habló de la ruptura de su relación con Zulemita, que fue “cuando me di cuenta que muchas cosas, incluido su acercamiento, fueron por interés interés”.

Embed

Uno de los conflictos principales, reside en la posesión del histórico anillo “invaluable” que utilizaba Carlos Menem, y no fue presentado en la sucesión, otro delito del que se la acusa a Zulemita, quien no lo declaró en aquel entonces.

Sobre el final de la entrevista se sumó Antonella, nieta del expresidente, quien aseguró que "luchó durante años con el tema de la herencia, y estoy en la misma situación que Carlitos". "Zulemita (su tía) me hizo la vida imposible, me odia, y nunca le importó lo familiar, siempre me rechazó", aseguró.

A su vez, habló Zulemita, y aseguró en diálogo con Ludueña que "el anillo no tiene ni ningún valor material" y que "su padre estaba consiente al momento de su fallecimiento".

zulemita.jpg

Carlitos Nair Menem, con todo contra Zulemita: "Me traicionó"

En el último tiempo, Carlitos Nair Menem cortó la relación que tenía con su hermana, Zulemita. Y ahora, el hijo del ex presidente la enfrenta en la Justicia para reclamar por la herencia de su padre.

En una nota con Intrusos (América TV), el hijo de Carlos Saúl Menem lanzó fuertes declaraciones contra su hermana.

"Me siento dolido y traicionado de una persona que no esperaba", afirmó al referirse a Zulemita.

Carlitos precisó que actualmente está viviendo en Formosa, pero no está recibiendo ningún dinero de la herencia de su padre. "Me cortaron el sueldo y me acusaron de robar un celular. Le escribí a ella y no me contestó más", detalló.

El hijo del ex presidente cree que la muerte de su padre cambió todo. "Yo reconstruí mi vínculo con Zulemita. Ahora, que ya no está papá, se ve la cara de todos", sentenció.