Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín a casi un año de su muerte: "Cuando tuvimos el diagnóstico fue..."

“Lo resguardamos. Él se resguardó como pudo y sobre todo resguardó a sus hijos: que tenían que seguir yendo al colegio, que tenían que seguir estudiando, que había que continuar aunque uno sienta que es como un paréntesis, porque es un momento donde el tiempo se paraliza, como en una película. Pero creo que los priorizó, creo que hizo bien”, dijo la periodista.

Embed

Y amplió: “Además yo siempre agradezco a todas las personas que respetaron su decisión, porque lo sabía mucha gente. Y yo creo que el medio le pagó bien en ese sentido. En algo tan íntimo y tan importante. Porque lo demás son boludeces, los chimentos, las notas... En ese sentido, nos cuidamos”.

“Gerardo era hipocondríaco. No le creímos al principio, reconozco que no le creí. De verdad yo pensé que tenía otra cosa. Él se sintió mal, lo internaron y yo pensé que había tenido un pico de presión. No se te ocurre, no se te pasa por la mente una cosa así. No está en los planes de nadie, no es tu posibilidad”, contó Carmela Bárbaro.

Y destacó: “Además él se cuidaba mucho: se cuidó mucho del covid, se cuidaba mucho porque como era hipocondríaco, iba mucho al médico, estaba controlado. Y cuando tuvimos el diagnóstico, fue muy difícil de entender. Los médicos estuvieron excelente porque tuvimos el diagnóstico rápido, lo operaron. Fue difícil también ese momento, porque uno no sabe qué esperar después de la operación”.

Sobre la despedida de Gerardo Rozín con sus seres más queridos, Carmela contó: “Llamó a varios de sus amigos. No sólo para despedirse, sino para juntarse. Se juntó mucho. Y tuvo la fortuna de que lo cuidaran mucho, de que lo fueran a visitar, que lo llevaran a comer... Estuvo muy rodeado de muchos afectos y tenía muchos afectos muy importantes”.

carmela barbaro 1.jpg

Quién era Gerardo Rozín

Gerardo Rozín era periodista, productor y presentador de radio y televisión. Es reconocido principalmente por ser el conductor de Gracias por venir, gracias por estar, Morfi, Todos a la Mesa y La Peña de Morfi.

Gerardo Rozín nació en Rosario el 18 de junio de 1970. Tenía 51 años. Era padre de dos hijos, Elena, de 7, fruto de su relación con Carmela Bárbaro, y Pedro de 18, de su matrimonio con Mariana Basualdo.

Tal como él mismo contó, comenzó en el periodismo cuando tenía 12 años por iniciativa de un amigo con quien hicieron el primer listado de desaparecidos de su escuela “antes que el Nunca Más”.

Fue productor del programa Sábado bus conducido por Nicolás Repetto, en el que además estaba a cargo del segmento "La pregunta animal" que luego continuó como programa independiente. También fue productor de Hora clave, programa político conducido por Mariano Grondona y de Georgina y vos, de Georgina Barbarossa.

En 2002 estuvo a cargo de la programación de Azul TV en sus últimos meses antes de que volviera llamarse Canal 9. Estuvo La pregunta animal, Medianoche de un día agitado y Todo por el aire ambos en Canal 9, junto a Beto Casella, duró solo dos meses.

Hasta 2008 estuvo al frente de 23 minutos en el canal C5N. En 2007 condujo junto a Reynaldo Sietecase y Maximiliano Montenegro el programa Tres poderes, que en 2009 fue interrumpido.

Desde 2010 condujo en televisión Esta noche, de lunes a jueves, ya que el viernes cambiaba la temática para convertirse en Esta noche, libros, dedicado a la literatura, con la co-conducción de Eugenia Zicavo.

Fue productor y conductor del programa Gracias por venir, gracias por estar, con la modelo y actriz Julieta Prandi, los sábados en Telefe, con picos de índice de audiencia de hasta 21 puntos.

Desde 2015 a 2017, condujeron de lunes a viernes Morfi, todos a la mesa, primero fue Carina Zampini y después en la última temporada con la modelo argentina Zaira Nara.

En 2016 en Telefe, condujeron Morfi Café con la modelo Zaira Nara y el cocinero: Santiago Giorgini y actualmente conducía La peña de Morfi, junto con la modelo y presentadora de televisión: Jesica Cirio.