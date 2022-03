Carmela Bárbaro regresó a la TV, a días de la muerte de Gerardo Rozín.

image.png

Bárbaro destacó la reserva que tuvieron en la mayoría de los programas con todo lo referido a la salud de Rozín. “La verdad que yo creo que ha sido ejemplar lo que sucedió, es una información que tenía mucha gente hace muchísimo tiempo y han respetado magníficamente la voluntad de Gerardo”, resaltó.

“Creo que esto habla también de que así como nos criticamos y nos damos con un caño a nosotros mismos, y a nuestro trabajo, me parece que esto muestra que se puede hacer de otra manera”, añadió.

Con mucha entereza, Bárbaro reiteró el apoyo que recibió en El Trece y mencionó que hoy su familia es un gran sostén. "Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el canal, y sobre todo para mi círculo íntimo, que no son quizás las personas que más se ven, pero que me estuvieron acompañando”, detalló.

Por último, la periodista señaló por qué decidió reincorporarse rápidamente a sus funciones. "Estoy muy acompañada por suerte, y creo que lo mejor que puedo hacer por mí, por mi hija y por el hijo de Gerardo, es seguir trabajando y acompañar en lo que se pueda, así que muchas gracias”, cerró Carmela.

Iván de Pineda se bajó de La Peña de Morfi

Iván de Pineda había sido elegido por las autoridades de Telefe para sumarse a conducción de La Peña de Morfi.

Sin embargo, según contaron en Intrusos, en las últimas horas se conoció que decidió bajarse del programa.

"Hace dos semanas grabaron una apertura y musicales, pero todo eso no va a salir al aire porque Iván decidió no hacer el programa", detalló Nancy Duré en el ciclo de América TV.

Al parecer, habría otro conductor elegido para La Peña de Morfi, aunque aún no trascendió de quién se trataría. La próximas horas serían decisivas.