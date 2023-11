Carmen Barbieri contó el inesperado gesto que tuvo la nueva novia de Fede Bal al conocerla

“Fue así, estaba Fede en México y estaba con esta chica. Entonces ella, cuando él estaba haciendo videollamada le dice mostrá, quiero que me conozca. Yo sabía que él estaba saliendo con una chica pero nada más que eso”, relató.

Además, reveló que Flor tuvo un importante gesto con ella y aseguró: "Me mandó un regalo ella, lo voy a usar mañana". Inmediatamente todos en el estudio expresaron su curiosidad por saber de que se trataba y confesó que era un collar con el calendario azteca.

Por último, dio su impresión acerca de la bailarina y sorprendió a todos al dar a conocer una fuerte frase que ella le dijo. “Fue divina, me dijo: 'quiero que sepas con quien está tu hijo y esa soy yo'. Porque él decía estoy con una chica, estaban en un restaurante”.

La reacción de Estefi Berardi al enterarse del noviazgo de Fede Bal

Hace unos días, en LAM confirmaron que Fede Bal apostó nuevamente al amor. El actor está felizmente en pareja con la bailarina Flor Díaz, a quien hemos visto en la pista del Bailando.

El hijo de Carmen Barbieri blanqueó la relación. “Fede Bal me está hablando y me pone te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver”, reveló Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito.

Este lunes, en su cuenta de Instagram, la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi, se refirió al nuevo noviazgo de Fede Bal, a meses de haberse conocido que ella habría tenido un affaire con el actor.

"¿Sabías que estaba de novio o te ha sorprendido? ¿Hablaste con Fede?", le preguntó un seguidor. "Me enteré hoy. Está de novio y feliz. Me dijo que tiene una relación hermosa con Flor", fue la reacción de la ex Combate.