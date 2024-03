Carmen Barbieri recordó su venganza a Santiago Bal tras la infidelidad que detonó la separación

Carmen Barbieri Santiago Bal Ayelén Paleo.jpg

"Me acuerdo que me fui, enojadísima, y me compré con su tarjeta de crédito, 3 carteras Louis Vuitton que no iba a usar jamás. Fue como venganza. Me separé y le gasté una fortuna", contó entre risas y hasta con un dejo de nostalgia recordando a quien fue su compañero de vida.

Asimismo, dejó en claro cuánto le dolió aquella situación que nunca hubiera querido vivir. "Sufrí, pensé en matarlo interiormente porque me lastimó mucho. Fue muy doloroso para mí todo lo que pasó", confió.

Al tiempo que admitió que con el paso de los años logró procesar todo y perdonar a Santiago, de modo tal que fue ella quien lo cuidó y estuvo a su lado hasta el final de sus días. "Siempre le decía a Federico que, cuando estaba internado tan mal, ya a lo último, cada vez que abría los ojos, yo estaba ahí. Él me dijo que no me merecía todo lo que me hizo pero entendí que uno puede dejar de amar", concluyó nostálgica.

Carmen Barbieri Santiago Bal y Fede Bal.jpg

Carmen Barbieri confirmó su romance vintage con un Midachi: "Jugábamos y..."

Primero fue Miguel del Sel quien reconoció que hace muchos años vivió una historia de amor con Carmen Barbieri. "Con Carmen estuvimos picoteando un verano, era un avión, sigue siendo un bombón y divina", decía el ex integrante de Midachi.

Lo cierto es que en charla también con el ciclo Intrusos, América Tv, la actriz y conductora se refirió a esto que contó Del Sel y habló del vínculo que alguna vez los unió.

"Ni él se enamoró de mí ni yo tampoco. Éramos muy jóvenes, jugábamos y salíamos. Hacían asado los muchachos (Midachi)", explicó Carmen. Y agregó picante: "Si tuve sexo con él (Miguel del Sel) ni me acuerdo la verdad, pasó hace tanto tiempo... Sí la pasábamos muy bien".

carmen barbieri miguel del sel.jpg

Sobre esa época, la conductora comentó que justo estaba soltera y que no es infiel: "Fue en un impasse que tuve entre el doctor y Santiago Bal. Yo no soy infiel, infidelidad no".

Consultada sobre si reviviría esa historia con Miguel del Sel en la actualidad, Carmen Barbieri fue categórica: "Dice Sabina: ‘nunca se vuelve a un lugar donde alguna vez fuiste feliz’. Además no sé si tuve algo con él, ni me acuerdo la verdad".