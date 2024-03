Carmen Barbieri reveló que se someterá a una importante cirugía estética

Embed

Carmen recordó que, al principio, la situación le generó cierto temor. Sin embargo, se informó con un profesional y eso la calmó. "Primero pensé: 'ay, tengo líquido por todos lados' . El médico me explicó que es como una gelatina", precisó.

La conductora expresó que espera poder recuperarse rápido para retomar pronto a sus tareas. “No tengo miedo, pero estoy un poco preocupada por el posoperatorio. Espero volver rápido al trabajo", cerró.

Carmen Barbieri se sinceró acerca de un accidente escatológico que tuvo arriba del escenario

Carmen Barbieri tiene años de experiencia en el teatro y este jueves dejó a todos sin palabras cuando se animó a contar un complicado momento que vivió mientras hacía una obra de teatro.

La conductora estaba entrevistando a los actores Nico Vázquez y Julieta Nahir Calvo en Mañanísima (El Trece), cuando comenzaron a recordar situaciones divertidas que ocurrieron sobre el escenario.

"¿Alguna vez se hicieron pis en el escenario?", deslizó la conductora. En eso, fue ella quien respondió a su propia pregunta y contó una experiencia que nadie se esperaba.

"Yo, desde ya. Que horror hacerse pis en el escenario", expresó y relató: "Lo que pasó fue que un actor reemplaza a otro que se desmaya. Estoy hablando de revista... se desmaya y entonces sale un bailarín actor que no era el reemplazante. Tuvo que hacer conmigo el sketch en 10 minutos y yo lo guiaba 'para el otro lado, para allá'".

"Llegó un momento que él daba vueltas y no me daba bola que me empecé a reír de una manera... Yo tenía un body color piel y, al final, tenía que decirle 'tengo algo para vos' y me levantaba la pollera y yo tenía mi body con un shorcito, y no quería perderme el remate de mi mutis y me había meado", siguió.

Finalmente, reveló cómo logró manejar la situación y concluyó: "Estaba toda mojada pero me acordé que tenía que hacer mi remate y me levanté la pollera y me fui de ahí que casi me desmayo. Mostré el pis en el escenario porque no me quería perder el remate".