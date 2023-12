Carmen Barbieri se descompensó y se mostró furiosa al aire: "Estoy herida y enojada"

“Tengo que decir la verdad, no estoy tan alegre. Es una mentira esto que yo hago. Por un momento, sí, yo soy feliz, porque trabajo, estoy feliz”, comenzó Carmen Barbieri.

Y continuó: “Estoy agradecida a los directivos que pensaron en nosotros. Tenemos un lindo programa. Pero la verdad es que no voy a parar de mandar cartas documento a toda la gente que ayer y antes de ayer hablaron y hablan mal del programa. Este trabajo es el pan de cada día”.

“A vos te estoy hablando. A vos. Vos crees que yo te creo que no te importa nada… Sé que a vos te importa todo y te va a importar mucho lo que te va a pasar, porque de mi parte yo no me voy a callar”, siguió la conductora enardecida.

“Voy a hablar en mi programa, no voy a hablar por la calle con un notero, que lo respeto mucho porque ese es el trabajo de ellos. No, voy a hablar en mi programa”, remarcó.

“Yo estoy dolida, herida y enojada porque se meten con mi vida, con mi trabajo, que no es solo mi trabajo sino que es el trabajo de todos acá. Nosotros todos los días hacemos esto para que la gente se divierta y esté feliz… Con qué derecho se van a meter con mi trabajo y con mi vida privada”, reconoció.

“Si tengo ganas de ventilarla la ventilo yo. Yo puedo hablar de mí, pero vos estate atenta en lo que voy a decir… Vamos al corte, por favor”, finalizó Carmen Barbieri.

Luego, remarcó qué piensa sobre Sofía Aldrey, ex novia de su hijo Fede Bal: "Siento amor y agradecimiento por ella, se hizo cargo de mi hijo en un momento muy difícil que fue la pandemia. Yo todos los días de mi vida le agradezco".

"Fue una mujer que lo acompañó. Yo le pongo un poco de humor para sacar el drama", cerró la conductora.

La sorprendente revelación de Fede Bal sobre su separación con Sofía Aldrey: "Le di una versión..."

Fede Bal estuvo en Intrusos, América TV, y habló de su escandalosa separación con Sofía Aldrey y reveló: "Le di una versión de hombre terrible".

"Irme un poco me da ese panorama de decir 'no todo es tan grave', 'no todo es tan importante'. Desde el lugar de conocer gente nueva, otras energías, otras creencias. Ahí, tomás dimensión de que somos 'esto'. Argentina es el mejor país del mundo, pero somos 'esto'. Mis problemas tienen que bajar también", comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en el ciclo conducido por Flor de la V.

"Trabajamos en este medio, todo el tiempo querés un poco más, la obra nueva, el cartel arriba, querés que tu nombre esté grande", señaló el mediático.

Ahí, la periodista Karina Iavícoli le preguntó si era "egocéntrico" y el actor respondió tajante: "Fui, me han pasado cosas en la vida con temas de salud que me han bajado a entender que la vida va por otro lado. No tenemos un contrato hasta los 99 años, la vida es hoy".

Más adelante, la presentadora le preguntó qué lugar ocupan las mujeres en su vida, tras su separación con Sofía Aldrey. "Quedó como una imagen fea tuya, porque ella es la que te acompañó en el gran momento de tu vida donde casi podrías haber estado en otro plano, y pasó lo que pasó. Hoy, a la distancia, ¿cómo lo ves eso?", le consultó Iavícoli.

"Son charlas intensas. Muchas cosas las cuento en terapia y con amigos... Ustedes piensan que saben todo lo que viví y todo no lo saben, por suerte. Hay cosas de la intimidad que puedo resguardar. Hay cosas de las que me arrepiento y pude pedir disculpas, porque siento que hay que pedir perdón. Creo que no fue a tiempo...", admitió.

"¿Te disculpó ella?", preguntó quiso saber la panelista. "Yo creo que sí, hace tiempo hablamos y pudimos tener una charla sincera. Le conté lo que me estaba pasando y lo mucho que me equivoqué con la mujer que más me cuidó... le di una versión de hombre terrible", confesó.