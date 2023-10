Carmen Barbieri sorprendió al revelar que recibe mensajes del ex de Fátima Florez: "Muy seguido"

“A mi me esta llamado por teléfono muy seguido Norberto”, deslizó Carmen y Pampito picanteó: "¿Te quiere levantar?". “No, yo no dije eso. Lo vamos a poner porque me llamó y no le contesté porque perdón pero no paro de laburar. Lo leí y no le contesté", se excusó la conductora.

Acto seguido mostró el mensaje pantalla y el mismo decía: “Hola Carmen, soy Noberto Marcos, me gustaría hablar con vos sobre un lindo proyecto para la temporada. Decime cuando te puedo llamar”.

Finalmente, Carmen decidió contestarle a través de una nota de voz en vivo y expresó: “Hola Norberto, Soy Carmen. Estoy en el aire en este momento que estamos haciendo el programa. Te tengo que pedir disculpas que no te contesté, me estás ofreciendo encontrarnos por un trabajo y para mi es un honor que los productores importantes como vos piensen en mi. Estoy trabajando gracias a Dios mucho en la tele, estoy muy cómoda y me encantaría hacer teatro pero no tengo tiempo”.

Mensaje de Norberto Marcos a Carmen Barbieri

La fuerte acusación del ex de Fátima Florez tras su presencia en la mesa de Mirtha Legrand

Este fin de semana Fátima Flores y Javier Milei fueron los primeros invitados en el regreso de la mesa de Mirtha Legrand. Tras su emisión, en A la Tarde (América) hablaron con Norberto Marcos, el ex esposo de la actriz, y tuvo una fuerte opinión respecto a su exposición.

“Hay cosas que yo no las hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de ella. Pero bueno, cada uno sabe como se maneja”, aseguró el productor en primer lugar.

Luego se refirió puntualmente al programa de Mirtha y sentenció: “Eso forma parte de una estrategia y un montón de cosas. No se como será, pero hay un respeto que nos merecemos por 23 años de historia”.

"Cada uno sabe lo que hace de su vida y le deseo lo mejor”, afirmó y sumó: "Por lo que vi, y que me contaron, todo más que bien así que la felicito y que sea muy feliz".

Finalmente, el cronista le consultó si actualmente estaba en pareja nuevamente y respondió: “Estoy abocado a mi carrera y a mis proyectos en este momento".