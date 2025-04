Catalina fue demasiado lejos con Tato y Gran Hermano la sancionó duramente: "Está en riesgo la salud"

"No soy su papá para decirles cómo deben comportarse, ¿verdad? Son todos adultos y me imagino que cuentan con las herramientas necesarias para dirimir los conflictos que ustedes mismos generan. Sin embargo, no todo es lo mismo, hay cosas con las que no se juegan y una de ellas es la comida", siguió el dueño de la casa.

"Anoche sucedió algo que me llenó de mucha preocupación. Cata manipuló unos brownies que se estaban cocinando para agregarles un determinado condimento y corromper su sabor. Los alimentos de ningún modo deben ser adulterados, como si se tratara de una inocente picardía. Está en riesgo la salud de todos y eso no es broma. Cualquier manipulación puede provocar diversos trastornos leves o severos", remarcó el 'Big'.

Luego, se dirigió a Catalina y le comunicó: "Jugás al límite. Esto que acabás de hacer con la comida no voy a dejarlo pasar. Serás sancionada. A partir de este momento está nominada al igual que Gabriela, Ulises y Luz. Vos también formás parte de la placa. Además, dejás de ser líder, perdiendo todos los beneficios. Aunque podés conservar la moto obtenida en buena ley. Por lo tanto, para el liderazgo que no quede vacante le transfiero la responsabilidad al último en ocupar este rol, Tato. De todas maneras, informo que Tato no cuenta con el beneficio de la inmunidad, por lo que puede ser nominado y tampoco podrá subir ni bajar a alguien de la placa".

Cata y Gabriela cruzaron todos los límites con Tato y podrían ser expulsadas de Gran Hermano 2024

Catalina Gorostidi y Gabriela Gianatassio quedaron envueltas en una polémica por una actitud contra Santiago Algorta en Gran Hermano 2024.

El uruguayo, que ha contado que solo puede comer alimentos sin TAAC, preparó un brownie especial para compartir sus compañeros.

Cata y Gabriela vieron lo que estaba cocinando Tato y decidieron hacer una maldad. ¿Qué hicieron? Le subieron la temperatura al horno y le agregaron condimentos a la preparación.

El video de ese momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Los fans del muchacho explotaron indignados porque podría sufrir alguna consecuencia en su salud.

Hay quienes exigieron una sanción ejemplar para Cata y Gabriela, que saben de la restricción alimentaria de Tato y del daño que podrían causarle con su accionar.