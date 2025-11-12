Catalina Gorostidi insultó a la China Suárez y reveló el motivo de su odio: "Nadie te quiere porque..."

TW cruce China Suárez y Laura Ubfal

En este contexto fue que Cata Gorostidi intentó meterse en la pelea virtual en la antigua red social del pajarito con la China Suárez, y no tuvo el menor prejuicio en atacarla literalmente.

“@chinasuarez china no te justifiques por todo! Simplemente nadie te quiere porque sos una mierda de persona que se caga y se cagó siempre en las mujeres casadas! Corta y al pie reina”, fue el mensaje que disparó la exhermanita que inmediatamente se viralizó, esperando tal vez la respuesta de la protagonista para subirse al ring del combate virtual.

Pero la realidad es que a pesar de haberla arrobado, al menos hasta el momento, Eugenia China Suárez ignoró por completo a la santafecina que ganó algo de popularidad a fuerza de peleas y enfrentamientos en el reality de Telefe, sin siquiera tomarse el trabajo de responderle ni una sola palabra.

TW Catalina Gorostidi contra la China Suárez

Cómo reaccionó Analía Franchín cuando Nico Occhiato contó que bajaron la nota con La China en Luzu TV

Este 12 de noviembre, La China Suárez tenía todo listo para presentarse en una entrevista exclusiva con Antes que Nadie, el exitoso programa de Luzu TV a cargo de Diego Leuco. Pero, de forma inesperada, su participación se canceló a último momento por varias sus exigencias -entre ellas ser entrevistada por Occhiato y no por Leuco- y se desató una verdadera tormenta mediática. La noticia se propagó rápidamente en redes, donde tanto la productora de Nico Occhiato como los integrantes del ciclo —Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francellay Martín “El Trinche” Dardik— se convirtieron en blanco de duras críticas y comentarios cruzados.

El escándalo no tardó en llegar a la televisión. En una entrevista con Nico Occhiato en el programa A la Barbarossa, Analía Franchín aprovechó el momento para respaldar públicamente al conductor y, sin filtros, marcar su posición frente a las supuestas exigencias de la actriz. “¿Me permiten hacer algo? ¿Me puedo poner de pie? Te aplaudo, Nico Occhiato. Deberíamos copiarte todos y no caer en el capricho de ella (la China)”, lanzó la panelista frente a las cámaras.

Sus palabras no quedaron aisladas: el resto del equipo coincidió en su apoyo. “Yo también”, expresó Eliana Guercio, sumándose al gesto de Franchín. Por su parte, Nancy Pazos fue más allá y destacó el compromiso laboral del productor, señalando un aspecto poco visibilizado en el mundo del streaming: “Lo aplaudo porque es el único empresario de los streaming que tiene a todos los empleados en blanco, como corresponde”.

Así, lo que parecía una simple baja de agenda terminó encendiendo una discusión mucho más profunda. El caso puso sobre la mesa el delicado equilibrio entre las figuras mediáticas y las nuevas plataformas digitales, donde cada decisión puede generar repercusiones virales. La controversia, además, abrió el debate sobre hasta qué punto los artistas pueden imponer condiciones y cuál es el límite de las productoras para preservar su independencia editorial.