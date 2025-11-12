La China Suárez confesó que haría si se cruza con Ángela Torres tras el escándalo con Rusherking: "Otra..."

Eugenia la China Suárez quedó envuelta en un terrible escándalo después de cancelarse a último momento su entrevista para Luzu TV programada para este miércoles en medio de exigencias y versiones cruzadas.
En medio del revuelo por la nota suspendida en Luzu, la actriz la China Suárez comentó la postura que tomaría si coincide en un lugar con Ángela Torres, la última pareja de su ex, Rusherking.
Lo cierto es que en medio de este revuelo y sus días en la Argentina donde se encuentra con Mauro Icardi, la actriz aclaró que nada tuvo que ver la presencia de Ángela Torres, última pareja de Rusherking, para que no asista a los estudios de Luzu.
Torres fue la última novia de Rusherking, ex de la China, y desde su cuenta en X la actriz aclaró que no tiene ningún inconveniente con la cantante, quien justamente trabaja en el ciclo de streaming Nadie dice nada, conducido por Nico Occhiato.
Ante el mensaje de una usuaria que la alertaba sobre esta versión tras la escandalosa cancelación de la entrevista pautada para este miércoles, la China Suárez comentó contundente sobre Ángela: "Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming".
Cabe recordar que Suárez y Rusherking terminaron su noviazgo a mediados de 2023. Luego, el artista comenzó a los meses su relación con Ángela Torres, la cual terminó y al tiempo la cantante confesó que "quedó seca" económicamente tras ese vínculo, mientras que la China estuvo un tiempo sola y después blanqueó su romance con Mauro Icardi.
Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) cuál fue la urgente maniobra que intentó la China Suárez al ver que finalmente se le complicaba promocionar su película Hija del fuego: la venganza de la bastarda.
Tras ser bajada de la entrevista para Luzu TV ante su pedido de que Nico Occhiato aparezca en algún momento de la charla, la China se habría contactado con el conductor Diego Leuco para tratar de reactivar la nota para su ciclo Antes que nadie.
“Tengo un mensaje de Diego Leuco: la China se arrepintió con el manager y lo llamó, pero Diego Leuco le dijo que no, que ya verán”, reveló la conductora en su programa televisivo.
Y agregó: “Me dice Diego Leuco: ‘A mí me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. Pero no desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y no es igual. ¿Viste que pierde un poco de gracia todo?’”.
“Claro, ¿Quién sos para dirigir el programa? Cuando vos vas a un lugar invitada por un programa, lo produce el programa y lo decide el conductor”, analizó inmediatamente Yanina Latorre sobre la actitud de la actriz.
Y cerró contando la versión desde el lado de Suárez tras la comunicación que tuvo desde la propia actriz y su representante: “’Igual, nobleza obliga, quiero decir que recién me llamó la China y el manager y me dicen que no fue tan así como nosotros entendimos’”.