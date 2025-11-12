La China Suárez confesó que haría si se cruza con Ángela Torres tras el escándalo con Rusherking: "Otra..."

Cabe recordar que Suárez y Rusherking terminaron su noviazgo a mediados de 2023. Luego, el artista comenzó a los meses su relación con Ángela Torres, la cual terminó y al tiempo la cantante confesó que "quedó seca" económicamente tras ese vínculo, mientras que la China estuvo un tiempo sola y después blanqueó su romance con Mauro Icardi.

El desesperado pedido de la China Suárez a Diego Leuco tras el escándalo en Luzu

Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) cuál fue la urgente maniobra que intentó la China Suárez al ver que finalmente se le complicaba promocionar su película Hija del fuego: la venganza de la bastarda.

Tras ser bajada de la entrevista para Luzu TV ante su pedido de que Nico Occhiato aparezca en algún momento de la charla, la China se habría contactado con el conductor Diego Leuco para tratar de reactivar la nota para su ciclo Antes que nadie.

“Tengo un mensaje de Diego Leuco: la China se arrepintió con el manager y lo llamó, pero Diego Leuco le dijo que no, que ya verán”, reveló la conductora en su programa televisivo.

Y agregó: “Me dice Diego Leuco: ‘A mí me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. Pero no desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y no es igual. ¿Viste que pierde un poco de gracia todo?’”.

“Claro, ¿Quién sos para dirigir el programa? Cuando vos vas a un lugar invitada por un programa, lo produce el programa y lo decide el conductor”, analizó inmediatamente Yanina Latorre sobre la actitud de la actriz.

Y cerró contando la versión desde el lado de Suárez tras la comunicación que tuvo desde la propia actriz y su representante: “’Igual, nobleza obliga, quiero decir que recién me llamó la China y el manager y me dicen que no fue tan así como nosotros entendimos’”.