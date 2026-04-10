Charlie y la Fábrica de Chocolate: Se abrieron las puertas de la fábrica más famosa

Sobre Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra promete convertirse en el gran acontecimiento teatral familiar de 2026 en Argentina. La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.

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