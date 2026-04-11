El desayuno veggie que Nicole Neumann le hizo a su hijo Cruz y el detalle que todos comentaron

Como era de suponer, los cuestionamientos no tardaron en explotar en las diferentes redes sociales hasta que se percataron de que aquel fiambre tiene la particularidad de que no proviene de un animal.

De acuerdo a las imágenes que compartió la esposa de Manu Urcera en sus Instagram Stories, puede apreciarse que en realidad ese alimento está hecho en base a proteína de arveja, y de jamón lo que tiene es solamente el sabor.

Es así que Nicole no alimentó a su hijo con ningún alimento derivado de un animal, manteniendo así la disciplina vegana que practica desde hace tantos años. "Desayuno de Cruz", escribió Neumann junto al novedoso producto que parece haberse convertido en uno de los favoritos del pequeño a la hora de desayunar.

IG Nicole Neumann - jamón vegetariano

Cuál es la explosiva teoría de Graciela Alfano sobre Nicole Neumann y Fabián Cubero

En La Mañana con Moria (El Trece), Graciela Alfano volvió a destacarse por su estilo directo y sin filtro al opinar sobre la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, dejando una frase que no pasó desapercibida. “Cubero sigue enganchado con Nicole”, lanzó con total seguridad, generando revuelo en el estudio.

Lejos de quedarse en una simple declaración, la exvedette profundizó su mirada con comentarios que avivaron la discusión. “Nicole tiene esa cosa, que es divina, pero es tan alemana que los deja ahí arando”, expresó, y enseguida reforzó su postura con otra frase contundente: “Él quedó enamorado”. Sus palabras marcaron el tono de un debate que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del programa.

En medio de ese intercambio, Gustavo Méndez aportó su propia visión, sumándose al análisis con una observación que apuntó en la misma dirección: “Nicole los deja todos patas para arriba”. Sin dudarlo, Alfano retomó la idea y le agregó un matiz ligado a lo esotérico: “Sí, tiene esa cosa escorpiana, los deja locos”, dijo, reforzando su interpretación sobre la personalidad de la modelo.

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Sin embargo, el tramo más llamativo llegó cuando la panelista se detuvo a analizar las imágenes públicas de los protagonistas. Con una mirada detallista, comparó actitudes y expresiones, trazando un contraste entre ambas partes. “En todas las imágenes que veo de esta gente yo veo tristeza, dureza y ceño fruncido en Cubero y en Mica, y veo rostros más distendidos, alegres y regios en Nicole y en su pareja, este chico Manu, que parece muy concentrado en lo suyo y que además no está contaminado por lo mediático y por este tipo de declaraciones”, describió.

Con su impronta aguda y sin rodeos, Graciela Alfano volvió a instalar un tema que, pese al paso del tiempo y a las nuevas relaciones, sigue generando interés. Su análisis dejó flotando la idea de que la historia entre Nicole Neumann y Fabián Cubero aún despierta interpretaciones, especulaciones y, sobre todo, polémica.