El estremecedor relato de Daniela Ballester sobre cómo vio de cerca la muerte tras sufrir un ACV

Daniela Ballester foto nueva

Qué le dijeron los médicos a Daniela Ballester tras sufrir un ACV

A comienzos de marzo, Daniela Ballester le escribió a Camilo García para Intrusos (América TV) y le contó cómo avanzaba su recuperación. “Me estás escuchando bien porque así estoy, ahora solo me queda descansar”, dijo la conductora de C5N, y agregó sobre su presente: “Me hicieron todos los estudios, me estuvieron controlando y no tengo ninguna secuela, eso está buenísimo”.

Con el correr de los días, los especialistas lograron identificar el origen del cuadro, que estaría vinculado a una condición preexistente. "Lo que tengo es algo que es genético, o sea que probablemente yo lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó, una cosa así me explicaron", continuó Daniela.

A pesar de la incertidumbre inicial, la periodista destacó que no hubo factores evitables que desencadenaran la situación. "Ahora estoy un poco medio confundida porque vi muchos médicos pero no hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo ni nada que tenga que ahora después como a rajatabla".

En esa línea, remarcó que llevaba una vida saludable antes del episodio, con hábitos que incluían actividad física regular y una alimentación equilibrada. "Voy al gimnasio tres o cuatro veces por semana, a clases de baile en grupo que me encanta, como sano que le hago verduritas a mi hijo para el cole, entonces también estaba comiendo bien. El alcohol nunca me gustó y lo sabe todo el mundo, no tomo. Entonces no hay mucho que yo deba hacer".

Por último, recordó una frase que le dijo uno de los médicos y que le quedó resonando como una forma de alivio en medio de la experiencia. "'Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar', me dijo uno de los médicos. Mi rayo ya cayó donde tenía que caer y ahora estoy súper tranquila y contenta", concluyó.