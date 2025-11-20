Charlotte Caniggia reconoció su triste relación con Mariana Nannis y Claudio Caniggia: "Me canso de..."

Y en se sentido amplió: "Quizá cuando ellos sean viejitos yo creo que sí voy a poder hablar con ellos pero todavía siento que no es el momento. Es una generación muy distinta entonces es muy difícil hablar: ocultaban cosas, no se podían hablar cosas, ahora está como todo el mundo más abierto a eso. Antes no se podía hablar de nada".

En cuanto a Mariana Nannis y la infancia a su lado, la mediática reconoció con tristeza: "Nunca pude hablar, mamá era como muy distante. No tuve como ese apoyo que me hubiera gustado. Me daba verguenza y le pedí a una amiga de mi mamá si me podía llevar al ginecólogo porque me daba verguenza hablarlo con ella. Es muy fría y mi papá también, los dos. No lloraba con nadie, sola. Era como solitaria, uno se acuerda de eso".

"Con mi hermano estamos tratando de retomar, éramos muy unidos, pero no lo veo mucho como antes. Es re feo estar peleado con un hermano. Ya charlamos y estamos bien. Supongo que algún día yo tendré mi familia y sanaré toda esta mier.. que me está pasando y ahí me sentiré como aliviada. A veces yo me canso de renegar con la familia, siento que no le ponen onda", explicó Charlotte Caniggia.

Sobre el final, Charlotte habló de la escandalosa separación de sus padres y remarcó: "Tienen dolor quizá por cosas que no se hablaron como el divorcio, siento que tendrían que perdonarse el uno al otro y sanar ellos porque fueron pareja 30 años y terminó muy mal todo, sería lindo verlos bien a los dos y no tener ese odio, terminó muy mal".

Charlotte Caniggia 2

Charlotte Caniggia fulminó a la China Suárez al hablar de su papel en la serie

Durante una charla con Enzo Aguilar en Qué Tupé, el ciclo de streaming de El Trece donde Charlotte Caniggia es coconductora, salió el tema del estreno de la serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda que tiene como protagonista a la China Suárez y la mediática fue durísima con la actriz.

Aguilar le explicó a su compañera la trama de la ficción para ponerla en contexto: “En la serie, ella es una chica que llega a un pueblo del sur, que quiere tomar venganza, porque mataron a uno de sus padres. Se acuesta con el marido de una para robarle y cobrar venganza y vengarse familiar".

Embed

“Ah, pero eso hizo toda la vida. No solo en la vida cotidiana. El papel de ella en todas las películas y series es robar chongos. Ella desde chiquitita hace estas cosas. Y se metió tanto en el papel que empezó a joder a… Se metió con casados y todo eso, ¿viste?”, reaccionó con todo Charlotte sin filtros contra Suárez.

Y lejos de aflojar, siguió en su arremetida contra la actriz asegurando que habría quedado atrapada en ese tipo de personajes: “Se la comió el personaje. Eso es lo que pasó con la China. Se la comió, dijo, ‘Ah, esta maldita zorra, esa voy a hacer yo’. Y así todas las películas. Como que no pudo salir del personaje".