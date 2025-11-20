La filosa frase de Candelaria Tinelli en medio de la feroz interna familiar: "Vínculos..."

Lo cierto es que parece estar bien marcadas las posturas en la familia del conductor quienes recibió el apoyo de sus hijas mayores Micaela y Candelaria.

Por su parte, al ser consultada en su momento por Pochi de Puro Show (El Trece) sobre ese polémico posteo de Juanita, la ex de Coti Sorokin expresó sin vueltas: "Nunca tuve una relación cercana con ella".

cande tinelli frase indirecta interna familiar

El fuerte mensaje de Fede Bal a Marcelo Tinelli tras dejarlo sin trabajo

Fede Bal dio su visión sobre la renuncia de Marcelo Tinelli al programa de streaming Estamos de paso (Carnaval) que debía conducir hasta el 15 de diciembre.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal habló sin filtros sobre la renuncia del conductor lo que derivó en el abrupto final del ciclo del cual formaba parte.

“Estuvimos cubriéndolo unas dos semanas y reemplazándolo, si se quiere, pero el programa es de Marcelo”, confió el actor de movida ante la consulta de la notera de Los profesionales de siempre (El Nueve).

“Nosotros solamente éramos un equipo que fuimos contratados para trabajar con él y con su gente y está bien. Creo que se decidió esto y me parece que es lo mejor”, comentó el actor sobre la tajantes decisión del conductor de dejar su trabajo para dedicarse a resolver sus cuestiones personales.

Y agregó al respecto: “Además faltaba un mes más, tampoco faltaba mucho más. El año ya termina y si vuelve será el año que viene con mucha más fuerza”.

En cuanto a la situación de Marcelo Tinelli para encarar su labor, Fede Bal observó: "Él estaba más o menos viendo su ánimo y el solucionar sus cosas, temas más personales y privados. Seguramente no estaba para sentarse a un programa y hablar de todo y me parece que fue una buena decisión”.

"Se habló y se suspendió el mismo día, veníamos ya viendo un poco y preguntándonos cómo se iba a resolver esto, pero me parece que es lo mejor para él y para sacar una presión más, que ya tiene bastantes”, concluyó el actor sobre el repentino final del programa de streaming.