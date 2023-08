China Suárez reveló el oscuro trabajo de magia negra que le hicieron y quién fue

Ahí un seguidor en el chat mencionó la palabra "macumba" y la actriz y cantante comentó tajante: "No, ¡¿qué macumba?! No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar", admitió.

Embed

En ese ida y vuelta con sus fans virtuales, la China Suárez confirmó ante los mensajes sobre ese tema que iba leyendo: "Sí, me hicieron magia negra. ¿Ustedes creen? Quiero saber eso".

"¿Te dijeron de parte de quién fue la magia negra?", quiso saber uno de sus seguidores. Y ahí Suárez contó: "Y, sé, porque sé. Porque soy pisciana. Y ya sé que al que le hace le vuelve pero bueno...".

Si bien dio indicios de saber quién fue quien le hizo la magia negra, la China se guardó el nombre en cuestión.

china suarez magia negra.jpg

La imagen de la China Suárez que la mostró muy cerca de un trapero

El sábado la China Suárez estuvo en la fiesta en la Bresh y se mostró muy cerca de un famosísimo trapero. La cantante se subió al escenario con Ecko e interpretaron Pasatiempo, el tema que estaría dedicado a su ex Rusherking.

La actriz de El hilo rojo lució, en su presentación, un pantalón negro de simil cuero y una remera con un estampado de Justin Bieber. Los dos artistas, la China y Ecko, hicieron cantar y bailar al público.

China Suárez 4.jpg

"Eras el dueño de mis días, pero en solo dos meses, todo cambió y ya nadie quiere saber. Al principio, me tomaste de la mano; sin embargo, te marchaste y todo quedó atrás. Tus labios eran un pedazo de cielo al alcance de mis manos, y por tu encanto, dejaba todo a un lado", cantó la China en una parte del tema.

Hace unos días, Suárez lanzó su nuevo tema pop romántico Ay, ay, ay. "AY AY AY, Fue la primera canción que escribimos, hace un tiempo ya, nació junto a Lo que dicen de mí, llegué con mi papelito escrito y junto a @santicelli y @diegomema le dimos forma y amor", explicó desde sus redes sociales.