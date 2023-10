Cinthia Fernández chocó con su auto: "Me rompieron todo"

En eso, Cinthia accedió a dar su testimonio frente a las cámaras y relató: “Hola, re caliente. Esta todo mal organizado y es un desastre. Vengo al estacionamiento y 'pasa por acá' me dice un flaco, paso con la camioneta, me para la cana y me dice 'no podes pasar con la camioneta te voy a elevar un multa'”.

"Le doy Mi Argentina y me dice que no es válido. 'Cuando haya menos choreos salgo con mi licencia' le dije. El tipo entendió que los chicos de la organización me hicieron pasar por donde no debía, doy la vuelta otra vez, 40 minutos, y un boludo con el celular, yo estando parada, me la dio", continuó.

Y cerró: “Te juro que no lo puedo entender, aparte yo paradita. Me da bronca porque me rompieron todo".

Embed

La furia de Cinthia Fernández por quedarse sin trabajo en El Trece

En medio de la incertidumbre por el futuro del programa Bien de Mañana (El Trece), Cinthia Fernández, una de sus panelistas, expresó su enojo por la situación en sus redes sociales.

Lo cierto es que ayer por la noche, el periodista, Ángel de Brito, confirmó en LAM (América) que el programa conducido por Fabián Doman sería cancelado en noviembre y llegaría Carmen Barbieri como reemplazo.

“Hacen un recambio y sale el programa de Doman. Muchos de los panelistas, como pasa con muchas informaciones, se enteran por la tele. De hecho muchos me escribieron. Es típico, cuando te levantan nadie te dice nada”, comentó el periodista.

Frente al anuncio, Primicias Ya levantó la noticia y Cinthia decidió responder en sus redes sociales citando a este medio. "Digo que es una falta de respeto q hagan eso al equipo de laburo", comenzó escribiendo.

"Harta de q todos finjan demencia y perderte oportunidades de trabajo, porque te tienen atada hasta último momento para no quedarse sin gente", cerró.