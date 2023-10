La feroz reacción de Cinthia Fernández ante los dichos de Sofía Clérici sobre Matías Defederico

Como era de esperarse, Cinthia decidió no ser indiferente ante el comentario y respondió: "Jajajaja cámara? Me sobra! Amo que se desmienta a ella misma. Igual me mata porque tampoco se come a Brad Pitt la monotributista, se come a Tinchito"

"Tamo en el mismo nivel de bagarto, solo que uno jugoso y el otro crocante, por eso rajo. Cuando puedas justificar una sola cartera hablamos, emprendedora", cerró.

Al final del tweet, la mediática adjuntó capturas de pantalla con notas periodísticas que hacían referencia a Sofía hablando acerca de Matías y donde la modelo exponía sus chats con el ex futbolista.

Cinthia Fernández le responde a Sofia Clérici

Sofía Clérici expuso sus chats con Martín Insaurralde y reveló cómo sigue la relación

Después de que se conociera el escándalo por las fotos en un yate en Marbella con Martín Insaurralde, Sofía Clérici confirmó que todavía continúa en pareja con el exjefe de Gabinete bonaerense.

En Intrusos (América TV), Pampito leyó un chat que le mandó la modelo en el que hablaba con el exintendente de Lomas de Zamora. “Acá dice 'te muestro un mensaje de Martín y mío hablando hace un rato. Está todo bien'. Y me pide que no lo muestre”, leyó el panelista.

Acto seguido, Pampito contó qué decía la captura del chat de la modelo con el político.

Martín Insaurralde: “Pero paremos para que no esté por ahora nada más. Hablemos bien. Dejo el celular por unas horas”.

Sofía Clérici: “Ok. Suerte en tus chequeos”.

MI: “Por unos días no consumas medios, así bajamos un poco, porfa. Entro al chequeo”.

SC: “Ok”.

MI: “A partir de la tarde hablemos por Telegram si tenemos que comunicarnos mejor”.

SC: “Yo ya no miro más nada, porque salen a decir cualquier boludez”.

La conductora Flor de la V, Marcela Tauro y Karina Iavícoli desconfiaron de los chats. “¿Estás seguro de que es de las diez de la mañana? ¿Cómo le va a poner ‘suerte con tus chequeos’ después de lo que le hizo? Lo destruyó políticamente”, opinó la presentadora.