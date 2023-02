El contundente gesto de Cinthia Fernández contra la mamá de Matías Defederico por la deuda de alimentos

Embed

Cinthia se quejó porque sus hijas comenzaron las clases y Defederico no estuvo presente. En su catarsis con sus seguidores, la panelista de El Trece apuntó también contra la mamá del ex futbolista, Analía Frascino.

"Ay, ex suegrita, los palos te incluyen a vos", expresó la ex vedette en un video que colgó en sus historias. La grabación termina con un "fuck you" dedicado a la abuela de Francesca Charis y Bella.

El picante posteo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: lo comparó con una rata y lo fulminó

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico nunca se detiene, y a través de sus redes sociales la panelista se manifiesta constantemente en contra de su ex marido y lo denuncia de manera virtual por no cumplir con sus obligaciones de padre.

Muchos niños y niñas comenzaron las clases, y entre ellas se encontraban las hijas de Cinthia. Lamentablemente, el ex futbolista no dijo presente en el inicio del ciclo lectivo, y Cinthia explotó.

“Y esto se lo dedico a todos los hdp de los papás luchones que tienen guita para sus cositas, pero para educar, alimentar y mantener a sus hijos no”, escribió Cinthia y puso una foto de Matías Defederico en la cara de una rata con la leyenda " Papá luchón, y vos sos uno de ellos”.

Al finalizar el posteo, la mamá de Francesca, Charis y Bella publicó la cifra que le pasa por mes a las niñas (55 mil pesos), y un resumen de los varios negocios que maneja Defederico.

