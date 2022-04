Cinthia Fernández le respondió con todo a Matías Defederico tras su durísima acusación

A través de sus historias virtuales, con las que suele hacer sus denuncias y sus descargos, Cinthia Fernández le habló al padre de sus tres hijas. "Admiro la capacidad que tenés para reinventar tu violencia, tu ser misógino, tu violencia económica... No sólo sos violento económicamente sino que también sos ignorante", arrancó la mediática. Y arremetió "Yo quiero decir que no me adjudico la vivienda en donde estoy, yo no me adjudiqué vivir ahí... el que me adjudicó la vivienda es la Justicia mediante un papel que ambos firmamos".