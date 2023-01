Cinthia Fernández reveló que su hija menor no quiere ver a Matías Defederico por un tremendo motivo

Matías Defederico con las melli.jpg En su más reciente posteo, Matías Defederico se mostró junto a las mellizas Charis y Bella en un restó, donde se nota la ausencia de Francesca que no quiere verlo.

"Él miente siempre, no importa cuándo leas esto" disparó enérgica, y agregó sobre su ex y su hija menor: "La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano".

En tanto, sumó más detalles sobre el comportamiento de Matías Defederico en aquel episodio que angustió tanto a Francesca: "Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 AM con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía, en Capital".

Y por último, Cinthia Fernández dejó en claro que "Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él".

Historia Cinthia Fernández- hija menor qno quiere ver al padre.jpeg

Cinthia Fernández aniquiló a Matías Defederico por verlo en una fiesta en Mar del Plata

A 8 años de la polémica separación de Cinthia Fernández y Matías Defederico, la expareja no logró una buena relación y las diferencias no solo llegaron a la Justicia, también a los medios de comunicación.

Cinthia Fernández

Tras denunciar a su ex por incumplimiento de la cuota alimentaria de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, la panelista reaccionó de manera picante al ver un video del exfutbolista disfrutando de unas vacaciones playeras y de fiesta.

"El progenitor ausente", escribió en Twitter la cuenta oficial de LAM, junto a un video de Defederico tomando una cerveza en la playa. A los pocos minutos, Cinthia Fernández recogió el guante y disparó: "Se ve que para eso tiene plata".

Además, Cinthia Fernández contó en sus Stories que el exfutbolista le sigue pasando 55 mil pesos en concepto de cuota alimentaria hace meses, pese a la alta inflación que hay en el país.