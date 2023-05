Cinthia Fernández se indignó con una pareja que ayudó tras el temporal: "No entendieron nada"

Fue cuando desde Instagram le alertaron que la pareja apareció después en televisión y seguían pidiendo colaboración, algo que la molestó y mucho.

“Por eso a veces me cuesta mucho donar o donar la ropa de mis hijas a personas que no conozco porque las terminan vendiendo, o donar chapas y las terminan haciendo plata y no terminan reparando... Me ha pasado una cosa y también me ha pasado de gente buena fe que utiliza la ayuda de la gente”, expresó Cinthia Fernández en un video un tanto molesta.

Y remarcó al ver que la alertaban que estaban dando un móvil en televisión y seguían solicitando dinero: “Si es así lo lamento porque no entendieron nada y no estaría bien que siguieran pidiendo porque es más que suficiente, pero bueno, no sé”.

“A mí se me está lloviendo acá arriba, en el vestidor y en el baño, si quieren dejo mi alias”, cerró con ironía ante la actitud de la pareja a la que había ayudado tras las intensas lluvias.

Cinthia Fernández furiosa contra Matías Defederico: volvió a llamarlo rata y le trabó un embargo millonario

Después del escándalo del gas pimienta con sus vecinos, Cinthia Fernández sumó otro dolor de cabeza en las últimas horas.

Si bien se trata de una batalla que viene librando desde hace años contra el padre de sus tres hijas, Matías Defederico, por el cumplimiento de la cuota alimentaria, la mediática volvió a disparar contra el ex futbolista tratándolo de miserable una vez más.

La bailarina compartió este jueves desde sus Instagram Stories un claro mensaje dirigido al papá de Charis, Bella y Francesca.

Picante como de costumbre, Cinthia posteó la cabeza de una persona de espaldas, con un singular dibujo en el corte de pelo: el de una rata, en alusión a sus incumplimientos económicos para la manutención de sus hijas.

“Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que te mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo”, se lee en la captura del mensaje con el que le avisaron a Cinthia Fernández que su ex no acusó recibo de su último reclamo monetario. Así, desde la misma historia virtual advirtió que desde la vía legal hará efectivo un nuevo embargo por una cifra millonaria.

“El luchón sigue sin contestar. Ahí va otro embargo de $2.500.000″, escribió la panelista de Nosotros a la mañana, El Trece. Pero eso no fue todo. Porque adornó la storie con una canción de fondo bastante gráfica que dice: “El papá luchón piensa que con 200 pesos mantiene a su bendición”.