Cinthia Fernández ventiló la cifra en dólares que le debe Matías Deferico en medio de una pelea con su ex suegra

En tanto, quien tomó cartas en el asunto rápidamente en defensa del conductor y la panelista de LAM (América TV) fue nada menos que Cinthia Fernández, quien mantiene una histórica guerra sin cuartel contra el padre y la abuela paterna de sus hijas.

Es así que la actual integrante de Nosotros a la mañana (El Trece) no dudó en responder el polémico comentario de Frascino y aprovechó para exponer una vez más cuánta plata le debe su ex marido, hijo de la mujer, en concepto de cuota alimentaria de las nenas.

“Ya que le sobra el tiempo para ver TV, por qué no se pone a laburar para ayudar al hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos”, disparó furibunda la mediática por la importantísima suma de dinero que le debe el papá de Charis, Bella y Francesca, al compartir la publicación de la angelita.

Semanas atrás Cinthia Fernández había ya reaccionado con todo, como tantas otras veces, contra Matías Defederico desde las redes sociales al indignarse por el monto de cuota alimentaria que le pasa actualmente por sus las tres hijas que tienen Charis, Bella y Francesca.

La panelista mostró en Instagram la transferencia que le hizo el ex futbolista por 55 mil pesos y se quejó de la falta de actualización de ese número ya que no le alcanza. “Buen día, me explotó el MD con este tema... El que no se entera parece que es el papá de las bendi, el cual la inflación no le llega nunca”, indicó muy molesta Cinthia en sus historias.

Además, compartió varias capturas de mensajes de sus seguidores apoyándola y cuestionando el monto que le transfirió su ex marido desde su cuenta, con una particular canción de fondo al ritmo del clásico Ocho cuarenta del Potro Rodrigo.

"También sabe que como madre, nada les voy a hacer faltar, obvio amiga, entonces se sienta tranquilo a ver la deuda pasar. Con suerte le toca una feria y él tiene para otro mes más, para el juez en las vacaciones los chicos no comen más", dice con su voz Cinthia.

Y sigue: "Pero llega un momento y va a tener que pagar, pero ahí te pido una audiencia donde empieza a llorar: ‘Señor juez, todo esto no puedo pagar, ella me quiere robar’".

"Y ahí sabés qué pasa, ahí te trata de loca y tenés que demostrar que el tipo está mintiendo y te quiere cagar. Y armate de paciencia si ya no das más, que te la va a complicar, pero va a pagar...”, finaliza la polémica canción.