Circuló el fuerte rumor de la muerte del periodista Daniel Arcucci: así reaccionó frente a la fake news

Sin ningún tipo de tranquilidad, el maratonista respondió enojado, y con un insulto que luego se volvió viral: "Tranquilo sorete hijo de put*. Estoy vivo. Con una vida mucho mejor que la tuya, basura inmunda. Nadie de mil put*s.

Daniel Arcucci X

Qué dijo Daniel Arcucci sobre el rumor de su fallecimiento

En el programa F90 de ESPN, conducido por Sebastián Vignolo, se hicieron eco de la noticia sobre su muerte que circulaba en X y no dejaron la oportunidad de bromear con ello.

"Me alegra que estés bien, dejame darte un abrazo", dijo el conductor, riéndose de la situación. "¡Vamos, Dani!", "¿Sos de carne y hueso, Dani?", fueron otros de los comentarios de sus compañeros. Él respondió algo molesto, pero desdramatizando frente a las cámaras: "Son todos muy chistosos".

"El día que... se lo vamos a avisar nosotros", sumó el pollo. Arcucci por su parte, agregó siguiendo al equipo del ciclo: "62 ya. En cualquier momento palmo".