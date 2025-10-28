Circuló el fuerte rumor de la muerte del periodista Daniel Arcucci: así reaccionó frente a la fake news
Las redes sociales convirtieron a Daniel Arcucci en tendencia después de que respondiera a un usuario, tras la fuerte circulación del rumor sobre su fallecimiento.
28 oct 2025, 19:28
La irrupción de las redes sociales revolucionó la manera en que accedemos a la información, permitiendo que las noticias lleguen de manera casi inmediata a un público masivo. Sin embargo, esta accesibilidad también trajo consigo un aumento significativo de fake news y desinformación.
Hoy en día, cualquier persona puede difundir un hecho, y si logra captar la atención, esa información puede volverse viral en cuestión de minutos, independientemente de su veracidad. Este fenómeno generó un entorno en el que es cada vez más difícil distinguir entre noticias fiables y rumores, poniendo en tensión la responsabilidad de los usuarios y la necesidad de alfabetización digital.
Entre las distintas figuras públicas que suelen ser foco de rumores y noticias virales, esta vez fue el turno del periodista deportivo Daniel Arcucci, que recibió un mensaje de un usuario acerca de si era cierto el rumor de su muerte, con una chicana posterior que derivó una audaz y picante respuesta.
"Dani, decime que es falsa la noticia. Por favor, no te podes morir loco. Dios ya te castigó mucho haciéndote enano y pelado", le dijo el usuario con un mensaje totalmente irónico.
Sin ningún tipo de tranquilidad, el maratonista respondió enojado, y con un insulto que luego se volvió viral: "Tranquilo sorete hijo de put*. Estoy vivo. Con una vida mucho mejor que la tuya, basura inmunda. Nadie de mil put*s.
Qué dijo Daniel Arcucci sobre el rumor de su fallecimiento
En el programa F90 de ESPN, conducido por Sebastián Vignolo, se hicieron eco de la noticia sobre su muerte que circulaba en X y no dejaron la oportunidad de bromear con ello.
"Me alegra que estés bien, dejame darte un abrazo", dijo el conductor, riéndose de la situación. "¡Vamos, Dani!", "¿Sos de carne y hueso, Dani?", fueron otros de los comentarios de sus compañeros. Él respondió algo molesto, pero desdramatizando frente a las cámaras: "Son todos muy chistosos".
"El día que... se lo vamos a avisar nosotros", sumó el pollo. Arcucci por su parte, agregó siguiendo al equipo del ciclo: "62 ya. En cualquier momento palmo".