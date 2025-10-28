A24.com

El motivo por el cual Mica Viciconte reavivó con todo su guerra contra Nicole Neumann

En una nota con Puro Show, Mica Viciconte disparó fuertes declaraciones contra la ex pareja de Fabián Cubero, Nicole Neumann.

28 oct 2025, 15:23
El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann volvió a escalar, esta vez por un nuevo desacuerdo en torno a las vacaciones de sus hijas. Según trascendió, el exfutbolista decidió recurrir a la Justicia luego de que la modelo incumpliera el acuerdo firmado en el que ambos habían establecido las fechas en las que cada uno podría disfrutar de su tiempo libre con las niñas. Nicole habría comprado pasajes de regreso para un día después de lo pactado, lo que impidió que las menores viajaran con su padre.

El caso ya está en manos de los Tribunales, y Cubero mantiene la esperanza de obtener algún tipo de compensación por el perjuicio ocasionado. Mientras tanto, su pareja, Mica Viciconte, no ocultó su malestar por la situación y se refirió al tema en una entrevista con Puro Show (El Trece), donde expresó con firmeza su descontento con la actitud de la modelo. Yo tengo a Luca y él tiene hermanas. Me hubiera encantado que él comparta sus vacaciones con ellas y no pudo. Obviamente se lo expliqué como pude porque él es chiquito y se pone mal”, señaló.

Visiblemente afectada, Mica contó que lo más difícil fue ver la tristeza de su hijo ante la ausencia de sus hermanas. “Luca espera a sus hermanas y si las ve se pone contento. Fabi es una persona muy pacífica, no le gusta confrontar ni ir al choque. Yo soy más confrontativa y cuando me meten el dedo no me gusta. Antes me decía que no podía opinar porque no tenía hijos, pero ahora sí lo tengo. Tengo un hijo que tiene hermanas y somos familia. Pongo límites”, aseguró.

En relación con la decisión de Cubero de judicializar el conflicto, Viciconte se mostró completamente de acuerdo. Para eso está la Justicia y espero que actúe. Cuando no hay comunicación entre las partes o cuando hay incumplimiento, debe intervenir. No queda otra más que esperar. En lo personal, puedo decir que intenté conciliar como una persona adulta y respetuosa. No se pudo. Pero mi hijo va a saber que intentamos unir a la familia siempre”, concluyó.

De esta manera, el enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero suma un nuevo capítulo, con la Justicia nuevamente como escenario para resolver sus diferencias familiares, mientras Mica Viciconte no duda en salir a defender el lugar de su familia y el vínculo de su hijo con sus hermanas.

¿Mica Viciconte, acusada de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero?

El conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann parece no tener fin, y cada tanto surgen nuevos episodios que reavivan la disputa. En esta oportunidad, la polémica se centró en acusaciones sobre supuestos beneficios económicos que la panelista obtendría a partir de las hijas que su pareja, Fabián Cubero, tuvo con la modelo.

Durante un encuentro con la prensa, un cronista de Puro Show (El Trece) planteó el tema: “Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”.

Ante esto, Mica fue clara en su respuesta: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más”.

Otro notero señaló la influencia de la opinión pública: “Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”. Pero Viciconte no se dejó llevar por los comentarios: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.

Respecto a la situación legal generada por la ausencia de las chicas en un viaje previsto con su padre, el cronista consultó: “¿Cómo está la situación legal luego de que las chicas no fueran entregadas en tiempo y forma para hacer este viaje con Fabián?”.

Fue allí que la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) se mostró cauta: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”.

Asimismo, sobre la organización familiar, Viciconte explicó: “Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.

Cuando le sugirieron cuidar sus palabras, respondió con serenidad: “Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”.

De esta manera, una vez más Mica Viciconte dejó en claro que su prioridad es mantener la calma y seguir enfocada en su carrera, sin dejarse arrastrar por los conflictos mediáticos que la involucran.

