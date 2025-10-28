La foto íntima de Camilota, la hermana de Thiago Medina, que podría traerle serios problemas con la Justicia

"Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance", comentaba Camilota en un posteo con más imágenes en medio de la espuma del jacuzzi de un spa.

La hermana de Thiago suele realizar desde hace tiempo promociones y canjes a través desde su cuenta en Instagram aprovechando la gran cantidad de seguidores que tiene y que incluso pidió que marcas la contacten en la internación de su hermano para poder generar ingresos y así ayudar a la familia en esa dramática situación.

Camila se encuentra aliviada después del alta médica de su hermano Thiago Medina tras 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno donde corrió riesgo su vida tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre y por el que estuvo en terapia intensiva durante varias semanas.

En todo momento, Camila estuvo acompañando de cerca a Thiago y pidiendo a la gente cadena de oraciones por su recuperación junto a Daniela Celis, madre las pequeñas Laia y Aimé.

camila deniz foto jacuzzi y polemica

Qué dijo Camilota ante los rumores de pelea con Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina

Cuando aún transcurría la larga internación de Thiago Medina, Camila Deniz habló con Intrusos (América Tv) y comentó si existió alguna discusión con Daniela Celis durante esas semanas de suma preocupación para la familia.

El rumor de una pelea entre las dos se instaló luego de un posteo que hizo la hermana de Thiago y que se interpretó como un mensaje indirecto para la madre de sus sobrinas, las gemelas Laia y Aimé.

"No quiero que se haga un mal entendido porque todos me preguntan si estoy peleada con Daniela y no lo estoy, lo quiero aclarar. Yo no estoy peleada con Daniela. Yo hice un reposteo ayer en mi Instagram pero no era para ella. Gente, yo tengo vida, problemas y tengo que solucionar mi vida también", dejó en claro Camilota.