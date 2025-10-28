Así reaccionó Yanina Latorre cuando anunciaron su reemplazo en LAM: "Por lo menos es..."

A esa altura, sin creer lo que había escuchado De Brito le preguntó a Yanina por su dicho de "por los menos es limpia". "Claro, porque a veces te sientan gente sucia. Y yo pongo el culo acá, ¿viste?", sentenció Latorre sin pelos en la lengua.

Vale recordar que hasta hace algunas semanas Estefi Berardi formó parte del panel de Los Profesionales de siempre, el programa de espectáculos que conduce Flor de la V en la pantalla de El Nueve, pero según declaró públicamente decidió dejar su rol de panelista para dedicarse a la agencia de marketing que fundó y con la que trabaja fuertemente desde sus redes sociales.

Por qué Yanina Latorre y Romina Scalore tuvieron un fuerte cruce tras el resultado de las elecciones legislativas

Este domingo 26 de octubre se celebraron en Argentina las elecciones legislativas nacionales, en las que los ciudadanos eligieron nuevos Diputados en todo el país y Senadores en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En medio de la jornada electoral, un fuerte intercambio entre Yanina Latorre y Romina Scalora encendió las redes sociales y rápidamente se volvió tendencia.

El conflicto comenzó cuando la panelista de LAM (América TV) publicó en su cuenta de X (ex Twitter): “Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia”. El mensaje, con una clara carga emocional, no pasó desapercibido para Yanina Latorre, quien respondió con su característico tono irónico: “También votaste por Nisman, por las víctimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir a sus familiares en la pandemia. ¿Votaste, Rominita, por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?”

Lejos de ignorar el comentario, Scalora optó por mantener la calma y contestó en un tono más moderado: “Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. No me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo”. Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para apaciguar el enojo de Latorre, quien retrucó sin filtros: “¿Sabés por qué no podemos tener un debate? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esa mierda”.

En un intento por dar por finalizado el cruce, Scalora escribió un último mensaje con un tono más reflexivo: “Yo no cuestiono las razones por las que vota el resto. Creo en la democracia y entendí que no hay gente que vote mal. El voto hay que entenderlo y analizarlo”.

Aun así, la discusión entre ambas figuras televisivas continuó generando repercusión durante todo el día y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada electoral, reflejando cómo las diferencias políticas también se trasladan al mundo del espectáculo.