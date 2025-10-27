Ivana Icardi le dedicó un mensaje de cumpleaños a su sobrina y recibió duras críticas por una indirecta hacia Wanda Nara

isabella cumpleaños ivana icardi

En otra publicación, Ivana continuó con su mensaje hacia Isabella: “Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña”.

Además, remarcó: “Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites. He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”.

Tras recibir una ola de críticas por el mensaje, Ivana no se quedó callada y respondió con firmeza a quienes la cuestionaron. "Mis historias llevan una hora publicadas y ya me están masacrando. Ya entiendo por qué defienden a quien defienden. Cómo les parece tan errado que yo hable según ustedes 'mal' (solo cuento la realidad) de una mujer que lleva un año ejerciendo violencia vicaria, pero la defienden. Y cuando ella misma defenestra al propio padre de sus hijas lo aplauden", escribió.

Por último, expresó: "Avancen en la vida, hay madres malas, asúmanlo. Los adultos que se dan cuenta tras años de terapia, viven más felices. Prueben, a ver si es su problema".

isabella cumpleaños ivana icardi 2

ivana icardi responde

¿Qué mensaje le dedicó Mauro Icardi a su hija Isabella por el cumpleaños que dejó mal parada a Wanda Nara?

Este 27 de octubre fue una jornada cargada de emociones para Mauro Icardi, quien vivió el cumpleaños número 9 de su hija Isabella desde la distancia. El delantero del Galatasaray compartió un sentido mensaje en sus redes para homenajearla en su día.

A través de sus historias, el futbolista publicó una imagen simbólica: un padre y su hija caminando tomados de la mano, acompañados por un corazón. Con esa postal, expresó lo que le genera esta fecha tan significativa.

"Feliz cumple Isi. Hoy, 27 de Octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca", comenzó escribiendo el actual novio de la China Suárez, con evidente emoción.

Conmovido por la distancia que lo separa de sus hijas, Icardi sumó: "Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos Pepita".

Más adelante, el jugador dejó entrever un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su ex, Wanda Nara, en medio del conflicto judicial que los enfrenta desde hace tiempo.

"Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón", cerró Icardi, dejando entrever que podría reencontrarse pronto con sus hijas.

Desde que se mudó a Turquía junto a su actual pareja, la relación con Wanda se volvió cada vez más tensa. La conductora de MasterChef Celebrity permanece en Argentina con las niñas, y el viaje de las pequeñas al país donde reside su padre aún no se concreta. Esta situación mantiene a Icardi con una profunda angustia y esperanzas de que todo se resuelva pronto por vía judicial.