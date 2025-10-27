Nancy Pazos fulminó a Yanina Latorre y lanzó una frase lapidaria sobre Robertito Funes

“Ahora ya le quedó claro al canal que es imposible porque hay una animadversión en el propio programa, porque yo nunca dije nada ahí y él la última vez que salió al aire me maltrató, me dijo desclasada desde un lugar en donde no termina de entender el término”, agregó.

Con tono filoso, Pazos aclaró: “Yo sería desclasada si habiendo nacido pobre, como nací, hubiera adoptado costumbres y votara como rica, y no, yo voto como pobre”, dijo, en referencia a su postura política.

Sobre por qué fue ella quien tomó la conducción del programa en lugar de su colega, explicó: “Hoy fue una decisión del canal que a mí me parecía que tenía lógica, porque era el día posterior al electoral y era importante que yo estuviera”.

Y cuando le consultaron si evitará compartir el ciclo con Funes en los días que él esté al frente, Nancy fue clara: “Es un trato que tengo con el canal”.

Por último, al hablar del posteo que hizo Robertito en el que elogió a la actual mujer de Santilli, Analía Maiorana, Pazos lanzó con ironía: “Creo que sangraba por la herida porque le hubiera gustado conducir a él”.

Embed

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre Diego Santilli que generó tanta polémica?

Nancy Pazos lanzó fuertes críticas contra su expareja Diego Santilli en la antesala de las Elecciones Legislativas 2025, donde el representante de La Libertad Avanza logró una destacada performance en territorio bonaerense, superando a Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria.

Durante la jornada electoral del domingo 26 de octubre, la periodista no se guardó nada y apuntó contra Santilli, con quien mantiene diferencias ideológicas marcadas desde hace años.

Invitada al canal de streaming Olga para analizar el panorama político nacional, Pazos sorprendió con sus dichos. "¿Le mandas felicitaciones si le va bien a tu ex?", le preguntó Nati Jota en medio de la charla.

La respuesta de Nancy fue tajante: "No, no quiero que le vaya bien". Ante eso, la influencer retrucó: "Pero es familia, qué se yo...". Y Pazos profundizó: "No, pero se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios".

"Ah, ¿tus hijos son libertarios?", insistió Nati Jota. Y la comunicadora, que se separó de Santilli en 2013, explicó: "Y, digamos que el padre es candidato, chicos. Generacionalmente también están muy influenciados por lo que piensan los chicos a esa edad".

Santilli se posicionó como el principal candidato a diputado nacional por Buenos Aires tras asumir el liderazgo de la lista luego de que José Luis Espert se retirara de la contienda semanas atrás, tras el escándalo que involucró a Fred Machado. Finalmente, Santilli logró remontar una desventaja de 14 puntos frente al peronismo en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.